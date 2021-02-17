طريقة عمل صبغة الحناء والكركم لشعر أصفر مثل الذهب

تعتبر صبغة الحناء والكركم ، من الصبغات الطبيعية الجميلة التي تعطي الشعر لون مثل الذهب، وتساعد أيضاً على التخلص من كل مشاكل الشعر، وتعطيه مظهر جميل للغاية وثابت لفترة طويلة، وتقوي بصيلات الشعر، وهى من أفضل الخلطات التي تساعد على إخفاء الشعر الأبيض ومنحه لون جميل مثل الذهب، وتمنح الحناء الشعر التقوية والتغذية واللون الأشقر الغامق، وتعتبر أمنة على الشعر بدل من شراء الصبغات التي تحتوي على مواد كيمائية تضر وتتلف الشعر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صبغة الحناء والكركم الطبيعية لصبغ الشعر مثل الذهب في المنزل.

مكونات صبغة الحناء والكركم

تتكون هذه الخلطة من بعض المكونات البسيطة التي تجعل الشعر لامع مثل الذهب وهى كما بلي:-

خمس ملاعق من الكركم الناعم. سبع ملاعق من الحناء. نصف كوب من خل التفاح. نصف ليمونة. كوب من منقوع البابونج.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صبغة الحناء والكركم لصبغ الشعر مثل الذهب بخطوات سهلة وبسيطة وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع الحناء والكركم ونخلطهم مع بعض.

نقوم بإضافة الخل وعصير الليمون ونقلب باستمرار حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة ماء البابونج المغلي بالتدريج حتى نحصل على القوام المطلوب، ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع الخلطة على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ونتركها لمدة تتراوح من 6 إلى 8 ساعات.

نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر، وسوف نلاحظ الفرق من أول مرة.

أحرصي على وضع هذه الخلطة مرة كل أسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

فوائد الحناء والكركم للشعر

يوجد بعض الفوائد العديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يساعدان على علاج مشاكل تساقط الشعرلأنهم يحتويان على مادة الكركمين التي تعمل على تكثيف الشعر. يساعد على التخلص من المشاكل التي تصيب فروة الرأس. يعالج القشرة والحكة وتشققات الرأس. يعمل على زيادة طول الشعر وأعطاه اللمعان والبريق. يحتويان على مواد مضادة للأكسدة التي تعمل على تقليل ظهور الشعر الأبيض. لهم القدرة على محاربة البكتيريا والجراثيم الموجودة داخل فروة الرأس.