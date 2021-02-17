أقوي مزيل عرق طبيعي ومبيض مضمون للابط والجسم يدوم لايام بدون عرق نهائي

أقوي مزيل عرق طبيعي ومبيض مضمون للابط والجسم يدوم لايام مع ارتفاع درجات الحرارة تزيد نسبة إفراز العرق وينتج عنها صدور رائحة كريهة تسبب لنا الإزعاج وتضعنا في الكثير من الموافق المحرجة ونبدأ بالبحث فيما يتعلق بالتخلص من هذه الرائحة، وتعتبر مزيلات العرق من أكثر ما تلجأ له الفتيات للتخلص من رائحة العرق ومن أساسيتها طوال العام، ولكن عند الإفراط من استخدامها يتأذى الجلد ويفقد مرونته وحيويته ويصاب بالجفاف، حيث أنها على الرغم من فاعليتها السريعة، ولكنها مصنعة من مركبات كيميائية تدوم طويلاً، ونحن لا نرغب كل ذلك، لذلك اهتمينا على أن نوفر لكي عزيزتي حواء مكونات طبيعية من منزلك وآمنة تماماً، كما أنها توفر للجلد النعومة والترطيب وتعمل على التفتيح السريع وهي كالآتي تابعيني.

طرق طبيعية لعمل أقوي مزيل عرق منزلى

هيا بنا لنتعرف سوياً على طرق بسيطة تمكنك من عمل مزيل عرق طبيعي من صنع يدك من خلال:

جوز الهند والافندر:

نقوم بإذابة نصف كوب من زيت جوز الهند الخام.

يضاف له حوالي 20 نقطة من زيت اللافندر.

30 نقطة من زيت البرتقال، وزيت النعناع وكذلك زيت النعناع وأي نوع زيت عطري مفضل لديكِ.

نقوم بإضافة نصف كوب من النشا للخليط وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس وتقلب بشكل جيد.

نقوم بتطبيق الخلطة بعبوة مزيل عرق فارغ ونحرص على استخدمها بعد الاستحمام.

زبدة الشيا:

نقوم بإحضار ملعقتين من زبدة الشيا ونقوم بإذابتها بحمام مائي.

ومن ثم يضاف لها ملعقتين من زيت جوز الهند.

ويضاف للمزيج 3 ملاعق من صودا الخبز، وأي نوع زيت عطري مفضل لديكي.

تقلب المكونات معاً بالحمام المائي حتى تمام الذوبان والتجانس، ونقوم بتطبيقها بشكل يومي بعد الاستحمام.

نقوم بخلط ملعقة من ملح البحر مع ملعقة من زيت الليمون.

ويضاف للمزيج 15 نقطة من زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي.

تقلب المكونات معاً وتوضع في زجاجة بخاخ ويضاف لها كمية من ماء الورد.

وترج الزجاجة بشكل جيد ويتم تطبيقها على الجسم بعد كل استحمام.

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