أقوي مزيل عرق طبيعي ومبيض مضمون للابط والجسم يدوم لايام بدون عرق نهائي

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طرق طبيعية لعمل أقوي مزيل عرق منزلى
هيا بنا لنتعرف سوياً على طرق بسيطة تمكنك من عمل مزيل عرق طبيعي من صنع يدك من خلال:
جوز الهند والافندر:
- نقوم بإذابة نصف كوب من زيت جوز الهند الخام.
- يضاف له حوالي 20 نقطة من زيت اللافندر.
- 30 نقطة من زيت البرتقال، وزيت النعناع وكذلك زيت النعناع وأي نوع زيت عطري مفضل لديكِ.
- نقوم بإضافة نصف كوب من النشا للخليط وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس وتقلب بشكل جيد.
- نقوم بتطبيق الخلطة بعبوة مزيل عرق فارغ ونحرص على استخدمها بعد الاستحمام.
زبدة الشيا:
- نقوم بإحضار ملعقتين من زبدة الشيا ونقوم بإذابتها بحمام مائي.
- ومن ثم يضاف لها ملعقتين من زيت جوز الهند.
- ويضاف للمزيج 3 ملاعق من صودا الخبز، وأي نوع زيت عطري مفضل لديكي.
- تقلب المكونات معاً بالحمام المائي حتى تمام الذوبان والتجانس، ونقوم بتطبيقها بشكل يومي بعد الاستحمام.
طريقة عمل اسبري طبيعي لتعطير الجسم
- نقوم بخلط ملعقة من ملح البحر مع ملعقة من زيت الليمون.
- ويضاف للمزيج 15 نقطة من زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي.
- تقلب المكونات معاً وتوضع في زجاجة بخاخ ويضاف لها كمية من ماء الورد.
- وترج الزجاجة بشكل جيد ويتم تطبيقها على الجسم بعد كل استحمام.
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طرق طبيعية لعمل أقوي مزيل عرق منزلى
هيا بنا لنتعرف سوياً على طرق بسيطة تمكنك من عمل مزيل عرق طبيعي من صنع يدك من خلال:
جوز الهند والافندر:
- نقوم بإذابة نصف كوب من زيت جوز الهند الخام.
- يضاف له حوالي 20 نقطة من زيت اللافندر.
- 30 نقطة من زيت البرتقال، وزيت النعناع وكذلك زيت النعناع وأي نوع زيت عطري مفضل لديكِ.
- نقوم بإضافة نصف كوب من النشا للخليط وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس وتقلب بشكل جيد.
- نقوم بتطبيق الخلطة بعبوة مزيل عرق فارغ ونحرص على استخدمها بعد الاستحمام.
زبدة الشيا:
- نقوم بإحضار ملعقتين من زبدة الشيا ونقوم بإذابتها بحمام مائي.
- ومن ثم يضاف لها ملعقتين من زيت جوز الهند.
- ويضاف للمزيج 3 ملاعق من صودا الخبز، وأي نوع زيت عطري مفضل لديكي.
- تقلب المكونات معاً بالحمام المائي حتى تمام الذوبان والتجانس، ونقوم بتطبيقها بشكل يومي بعد الاستحمام.
طريقة عمل اسبري طبيعي لتعطير الجسم
- نقوم بخلط ملعقة من ملح البحر مع ملعقة من زيت الليمون.
- ويضاف للمزيج 15 نقطة من زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي.
- تقلب المكونات معاً وتوضع في زجاجة بخاخ ويضاف لها كمية من ماء الورد.
- وترج الزجاجة بشكل جيد ويتم تطبيقها على الجسم بعد كل استحمام.
- خطوات تعديل الضمان الاجتماعي وتحديث بيانات الضمان وشروطه
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