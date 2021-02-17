دهنة منه يخترق فروة الشعر ويطول ويكثف الشعر بجنون أقوي وصفه لتطويل الشعر عن تجربة

دهنة منه يخترق فروة الشعر ويطول ويكثف وينبت فراغات الشعر بجنون مما لا شك فيه أننا نرغب دائماً في الحصول على شعر طويل وناعم وأملس، ولكن مشاكل الشعر المتعددة تتغلب على كل ذلك، حيث أننا نتعرض للكثير من العوامل التي تسبب تلف الشعر وتساقطه ووجود الكثير من الفراغات، ونلجأ لاستخدام المستحضرات التي تتوفر بالأسوق، ولكن البعض منا يميل بشكل دائم لتجربة الوصفات الطبيعية التي تساعد على طول وكثافة الشعر حيث أنها لا يوجد لها أي آثار جانبية بل بالعكس فهي آمنة تماماً على الشعر، وتحمي الشعر من التلف وتزيد من طوله وكثافته.