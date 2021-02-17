دهنة منه يخترق فروة الشعر ويطول ويكثف الشعر بجنون أقوي وصفه لتطويل الشعر عن تجربة

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دهنة منه يخترق فروة الشعر ويطول ويكثف وينبت فراغات الشعر بجنون مما لا شك فيه أننا نرغب دائماً في الحصول على شعر طويل وناعم وأملس، ولكن مشاكل الشعر المتعددة تتغلب على كل ذلك، حيث أننا نتعرض للكثير من العوامل التي تسبب تلف الشعر وتساقطه ووجود الكثير من الفراغات، ونلجأ لاستخدام المستحضرات التي تتوفر بالأسوق، ولكن البعض منا يميل بشكل دائم لتجربة الوصفات الطبيعية التي تساعد على طول وكثافة الشعر حيث أنها لا يوجد لها أي آثار جانبية بل بالعكس فهي آمنة تماماً على الشعر، وتحمي الشعر من التلف وتزيد من طوله وكثافته.
- بخاخ الزنجبيل قادر على أن يوفر لكي طول وكثافة الشعر المرغوب بها، من خلال توزيعه على الشعر كل استحمام، واستفيدي بنفسك بما يحمله مكون الزنجبيل من فوائد جمة للعناية بشعرك منها:
- يزيد من طول وكثافة الشعر.
- ينقي وينظف فروة الرأس بعمق من أي ترسبات كيميائية.
- يمنع تكون قشرة الشعر المزعجة.
- يعمل على تنشيط الدورة الدموية.
- له الكثير من الخواص المضادة للبكتيريا والفطريات.
- يصل للجذور مما يساعد على تقويتها.
- يقلل من مشكلة تساقط الشعر.
- هذا البخاخ مناسب لكافة أنواع الشعر وأمنة تماماً لا ينتج عنه أي حساسية.
طريقة عمل بخاخ الزنجبيل
إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة للغاية لعمل بخاخ الزنجبيل والاستفادة من فوائده العظيمة:
المكونات:
- نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون.
- ملعقة من زيت الريحان.
- كوب من الماء.
- نصف كوب من الخيار المبشور.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار زجاجة بخاخ ونضع بها كافة المكونات السابق ذكرها.
- نقوم برج الزجاجة بشكل جيد حتى تمتزج المكونات سوياً قبل البدء في استخدامها.
- يتم توزيع البخاخ على الشعر كلياً من الجذور حتى الأطراف من أجل الحصول على أفضل النتائج مع مراعاة تطبيق البخاخ على الشعر فيما لا يقل عن مرتين بالأسبوع.
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دهنة منه يخترق فروة الشعر ويطول ويكثف وينبت فراغات الشعر بجنون مما لا شك فيه أننا نرغب دائماً في الحصول على شعر طويل وناعم وأملس، ولكن مشاكل الشعر المتعددة تتغلب على كل ذلك، حيث أننا نتعرض للكثير من العوامل التي تسبب تلف الشعر وتساقطه ووجود الكثير من الفراغات، ونلجأ لاستخدام المستحضرات التي تتوفر بالأسوق، ولكن البعض منا يميل بشكل دائم لتجربة الوصفات الطبيعية التي تساعد على طول وكثافة الشعر حيث أنها لا يوجد لها أي آثار جانبية بل بالعكس فهي آمنة تماماً على الشعر، وتحمي الشعر من التلف وتزيد من طوله وكثافته.
- بخاخ الزنجبيل قادر على أن يوفر لكي طول وكثافة الشعر المرغوب بها، من خلال توزيعه على الشعر كل استحمام، واستفيدي بنفسك بما يحمله مكون الزنجبيل من فوائد جمة للعناية بشعرك منها:
- يزيد من طول وكثافة الشعر.
- ينقي وينظف فروة الرأس بعمق من أي ترسبات كيميائية.
- يمنع تكون قشرة الشعر المزعجة.
- يعمل على تنشيط الدورة الدموية.
- له الكثير من الخواص المضادة للبكتيريا والفطريات.
- يصل للجذور مما يساعد على تقويتها.
- يقلل من مشكلة تساقط الشعر.
- هذا البخاخ مناسب لكافة أنواع الشعر وأمنة تماماً لا ينتج عنه أي حساسية.
طريقة عمل بخاخ الزنجبيل
إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة للغاية لعمل بخاخ الزنجبيل والاستفادة من فوائده العظيمة:
المكونات:
- نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون.
- ملعقة من زيت الريحان.
- كوب من الماء.
- نصف كوب من الخيار المبشور.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار زجاجة بخاخ ونضع بها كافة المكونات السابق ذكرها.
- نقوم برج الزجاجة بشكل جيد حتى تمتزج المكونات سوياً قبل البدء في استخدامها.
- يتم توزيع البخاخ على الشعر كلياً من الجذور حتى الأطراف من أجل الحصول على أفضل النتائج مع مراعاة تطبيق البخاخ على الشعر فيما لا يقل عن مرتين بالأسبوع.
- إخفاء الصورة في تطبيق توكلنا Tawakkalna للنساء 1442
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