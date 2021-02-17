طريقة عمل كيكة عيد الحب بالفراولة بمكونات سهلة بطريقة الشيف

طريقة عمل كيكة عيد الحب بالفراولة بمكونات سهلة في هذا اليوم يحتفل العالم كله بعيد الحب الموافق يوم 14 من شهر فبراير لكل عام ميلادي، وتعتبر كيكة الفراولة من أفضل الحلول التي من الممكن اللجوء إليها للاحتفال بعيد الحب، مع زوجك ومن تعشقون، لكي تقضوا ليلة رومانسية هادئة، مليئة بالقلوب واللون الأحمر، كما أن كيكة الفراولة من أنواع التورت التي لا تأخذ وقت طويل وبإمكانك تحضيرها في المنزل، كما أنها اقتصادية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة وتتمكن من الاحتفال بعيد الحب وبالوقت ذاته مكونات على قد الإيد، تعالي معي لتتعرفي كيف يمكنك القيام بذلك بنفسك.

طريقة عمل كيكة الفراولة للاحتفال بعيد الحب طريقة عمل كيكة الفراولة للاحتفال بعيد الحب سوف نستعرض لكم اليوم خطوات ومكونات عمل كيكة عيد الحب بالفراولة: المكونات: كوبان من الدقيق.

ملعقتين من البيكنج بودر.

4 بيضات.

4/3 كوب زيت.

كوب ونصف من السكر.

فانيليا.

4/3 كوب حليب سائل.

كيلو من حبات الفراولة الطازجة؟

كوبان من الماء.

عبوتان جيلي فراولة.

كريمة مخفوقة.

طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء عميق ونخفق به 4 حبات البيض ومن ثم نضيف له السكر مع الاستمرار بالخفق حتى أن يذوب السكر تماماً.

من ثم نقوم بإضافة الزيت واللبن والفانيليا مع التقليب بشكل جيد لكافة المكونات معاً.

نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر مع الاستمرار بالخفق حتى أن تحصلين على قوام سائل.

نقوم بصب العجينة بقالب مجهز من خلال رش القليل من الدقيق والزبد بالقالب ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة.

بقالب مجهز من خلال رش القليل من الدقيق والزبد بالقالب ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة. تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى أن تنضج ومن ثم تخرج من الفرن وتترك حتى أن تنضج وتترك جانباً حتى أن تبرد.

نغطي الكيك بطبقة من الكريمة المخفوقة.

نقوم بتقسيم الفراولة لنصفين ونضعها على الكريمة وتدخل بالثلاجة حتى أن تتماسك بشكل جيد.

نقوم بإذابة بودرة الجيلي بالماء الساخن ويضاف لها ماء بارد مثلما مدون على العبوة وتترك حتى أن تكثف.

ونملئ بها الفراغات فوق الفراولة وتقدم بارة وبألف هنا وشفا. زيادة معدل نمو الشعر بالزيوت الطبيعية المكونات:طريقة التحضير: الوسوم

طريقة عمل كيكة عيد الحب بالفراولة بمكونات سهلة في هذا اليوم يحتفل العالم كله بعيد الحب الموافق يوم 14 من شهر فبراير لكل عام ميلادي، وتعتبر كيكة الفراولة من أفضل الحلول التي من الممكن اللجوء إليها للاحتفال بعيد الحب، مع زوجك ومن تعشقون، لكي تقضوا ليلة رومانسية هادئة، مليئة بالقلوب واللون الأحمر، كما أن كيكة الفراولة من أنواع التورت التي لا تأخذ وقت طويل وبإمكانك تحضيرها في المنزل، كما أنها اقتصادية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة وتتمكن من الاحتفال بعيد الحب وبالوقت ذاته مكونات على قد الإيد، تعالي معي لتتعرفي كيف يمكنك القيام بذلك بنفسك.

طريقة عمل كيكة الفراولة للاحتفال بعيد الحب طريقة عمل كيكة الفراولة للاحتفال بعيد الحب سوف نستعرض لكم اليوم خطوات ومكونات عمل كيكة عيد الحب بالفراولة: المكونات: كوبان من الدقيق.

ملعقتين من البيكنج بودر.

4 بيضات.

4/3 كوب زيت.

كوب ونصف من السكر.

فانيليا.

4/3 كوب حليب سائل.

كيلو من حبات الفراولة الطازجة؟

كوبان من الماء.

عبوتان جيلي فراولة.

كريمة مخفوقة.

طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء عميق ونخفق به 4 حبات البيض ومن ثم نضيف له السكر مع الاستمرار بالخفق حتى أن يذوب السكر تماماً.

من ثم نقوم بإضافة الزيت واللبن والفانيليا مع التقليب بشكل جيد لكافة المكونات معاً.

نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر مع الاستمرار بالخفق حتى أن تحصلين على قوام سائل.

نقوم بصب العجينة بقالب مجهز من خلال رش القليل من الدقيق والزبد بالقالب ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة.

بقالب مجهز من خلال رش القليل من الدقيق والزبد بالقالب ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة. تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى أن تنضج ومن ثم تخرج من الفرن وتترك حتى أن تنضج وتترك جانباً حتى أن تبرد.

نغطي الكيك بطبقة من الكريمة المخفوقة.

نقوم بتقسيم الفراولة لنصفين ونضعها على الكريمة وتدخل بالثلاجة حتى أن تتماسك بشكل جيد.

نقوم بإذابة بودرة الجيلي بالماء الساخن ويضاف لها ماء بارد مثلما مدون على العبوة وتترك حتى أن تكثف.

ونملئ بها الفراغات فوق الفراولة وتقدم بارة وبألف هنا وشفا. زيادة معدل نمو الشعر بالزيوت الطبيعية المكونات:طريقة التحضير:

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