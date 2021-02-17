كريم بياض الثلج السحري لتفتيح البشرة بطريقة طبيعية في يومين

تهتم المرأة بشكل كبير بالعناية بالبشرة وبالأخص تفتيح البشرة عن اللون الطبيعي ويتسائل البعض هل منتجات التجميل التي تساعد على ذلك تؤثر بالسلب على البشرة والإجابة هي نعم تؤثر وتؤدي إلى تدمير خلايا البشرة في وقت قصير ولكن يكمن الحل في المواد الطبيعية التي تساعد على التفتيح مثل الكريمات الطبيعية سواء التي يتم إحضارها من الصيدليات أو التي يتم تحضيرها بالمنزل نظراً لوصفات الطبيب أو ما شابه، ومن أهم الكريمات الطبيعية المنتشر كمنتج تجميلي طبيعي آمن هو ما يُعرف بكريم بياض الثلج ونقوم بطرح كافة ما تحتاجه لإحضار ذلك الكريم بسهولة من خلال هذا المقال.

أقوى كريم طبيعي لتفتيح البشرة

يعتبر تفتيح البشرة من الأمور الأساسية التي تفكر بها الفتيات والنساء بمجرد النظر إلي المرايا وعادةّ ما يستخدم البعض كريمات للتفتيح وبودر للتجميل ولكن تؤثر تلك منتجات التجميل على مسام البشرة، في ظل تغيير الأحوال الجوية وبداية فصل الشتاء نجد أن البشرة تبدأ في الجفاف والاسمرار بسبب تقلبات الهواء وعدم استقرار الجو في بداية الفصول لذلك تسوء حالة المرأة النفسية بسبب تدهور حالة البشرة ولكن لا قلق بعد ذلك المقال فسيتم القضاء على مشاكل البشرة بالكامل الوصفات الطبيعية ينصح بها جميع أطباء العلاج الطبيعي.

مكونات الوصفة:

نصف فنجان من زبدة الشيا.

ملعقة من مسحوق النشا.

بودرة أطفال.

نصف فنجان من كريم الجلسرين.

نصف كأس من ماء الزهر.

ملعقة من زيت اللوز وأخرى من زيت الخروع.

نحضر طبق مسطح ونضع به جميع الزيتون وماء الزهر ونقلبهم معاً. بعد ذلك نبدأ بوضع زبدة الشيا وبودرة الأطفال مع النشا بالتدريج والتقليب البطئ نقلب جميع المنتجات معاً للحصول على كريم طبيعي ذو ملمس ناعم. ثم تفريغ كريم الجلسرين على المكونات بعد التقليب حيث يعمل كريم الجلسرين على الترطيب الذي يساعد على تفتيح البشرة. ثم تحضير عبوة فارغة من البلاستيك أو الزجاج بحيث يكون لها غطاء محكم الغلق ووضع الكريم في العبوة ووضع الكريم على الوجه والجسم يومياً لمدة ربع ساعة يومياً. ونلاحظ كيف ساعد ذلك على تفتيح وتوحيد لون البشرة في خلال أسبوع.

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طريقة التحضير