طريقة صينية باذنجان مسقعة اللحمة المفرومة أطعمة متعددة بطبق واحد

صينية باذنجان مسقعة باللحمة المفرومة، من الأكلات الشعبية الشهيرة والشهية التي يتم تحضيرها في الكثير من الدول العربية كما إنها لذيذة للغاية وتناولها يبعث في الجسم الحرارة والدفء خاصة في ليالي الشتاء، كما إنه يتم تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت أو الجهد، فيتم صنع الباذنجان بالفرن مع صوص الطماطم والزيت والفلفل الأخضر والبصل وعدد من التوابل المختلفة وتوضع مع بعضها وتدخل الفرن حتى تنضج تماما، تعرفي على طريقة عمل مسقعة بعدد من الطرق المختلفة وتقدم بجانب الأرز والخبز. طريقة صينية باذنجان مسقعة باللحمة المفرومة عدد 4 ثمرات من الباذنجان مقطع إلى شرائح. 3 ثمرات من البطاطس. عدد 3 ثمرات فلفل أخضر مقطع لشرائح. ثمرة بصل مقطعة إلى شرائح. ثمرة طماطم مقطعة شرائح. عدد 3 فص ثوم مفروم ومهروسة. مكونات صلصة مسقعة باذنجان 2 ملعقة كبيرة من البصل المفروم. ربع كيلو من اللحم المفروم. 2 فص ثوم مفروم. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر. 2 ثمرة طماطم مقطعة. 2 ملعقة كبيرة من كزبرة خضراء. نصف حبة فلفل أخضر مفروم. 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. كوب ماء مغلي. نصف ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة كمون وكزبرة ناعمة. ملعقة كبيرة من دبس الرمان. طريقة صينية باذنجان مسقعة باللحمة المفرومةمكونات صلصة مسقعة باذنجان خطوات تحضير مسقعة باذنجان باللحمة المفرومة أولا يسخن الزيت في مقلاة متوسطة ويوضع عليها شرائح البطاطس وتحميرها ثم تحمير شرائح الباذنجان وتقليبها على الطرفين.

ترفع من على النار وتوضع في ورق مطابخ نشاف حتى تصفى الزيت تماما، ثم يسخن زيت زيتون في وعاء عميق.

ويضاف عليه شرائح البصل وعليها اللحمة المفرومة وتقليب مكونات معا على نار متوسطة حتى تنضج اللحم تماما.

نحضر الخلاط الكهربائي يتم وضع كل من الطماطم والفلفل والكزبرة والثوم وصلصة الطماطم وتخلط جيدا ثم تسكب مزيج الصلصة.

وتوضع على اللحم وتقلب كل مكونات مع إضافة الملح والفلفل والكمون والفلفل الحار وترفع قليلا على النار ويسكب عليها الماء.

وتترك على نار عالية حتى تنضج كل المكونات ويضاف عليها دبس الرمان مع الملح وتقلب المكونات مع بعضها جيدا.

ثم في صينية الفرن يوضع طبقة من شرائح الباذنجان والبطاطس ويصب عليها الصلصة وتوضع على الوجه شرائح البصل والطماطم.

ويضاف عليها الثوم المفروم والفلفل الحار وتغطى بورق من الفويل وتوضع في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماما. خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 خطوات تحضير مسقعة باذنجان باللحمة المفرومة الوسوم

صينية باذنجان مسقعة باللحمة المفرومة، من الأكلات الشعبية الشهيرة والشهية التي يتم تحضيرها في الكثير من الدول العربية كما إنها لذيذة للغاية وتناولها يبعث في الجسم الحرارة والدفء خاصة في ليالي الشتاء، كما إنه يتم تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت أو الجهد، فيتم صنع الباذنجان بالفرن مع صوص الطماطم والزيت والفلفل الأخضر والبصل وعدد من التوابل المختلفة وتوضع مع بعضها وتدخل الفرن حتى تنضج تماما، تعرفي على طريقة عمل مسقعة بعدد من الطرق المختلفة وتقدم بجانب الأرز والخبز. طريقة صينية باذنجان مسقعة باللحمة المفرومة عدد 4 ثمرات من الباذنجان مقطع إلى شرائح. 3 ثمرات من البطاطس. عدد 3 ثمرات فلفل أخضر مقطع لشرائح. ثمرة بصل مقطعة إلى شرائح. ثمرة طماطم مقطعة شرائح. عدد 3 فص ثوم مفروم ومهروسة. مكونات صلصة مسقعة باذنجان 2 ملعقة كبيرة من البصل المفروم. ربع كيلو من اللحم المفروم. 2 فص ثوم مفروم. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر. 2 ثمرة طماطم مقطعة. 2 ملعقة كبيرة من كزبرة خضراء. نصف حبة فلفل أخضر مفروم. 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. كوب ماء مغلي. نصف ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة كمون وكزبرة ناعمة. ملعقة كبيرة من دبس الرمان. طريقة صينية باذنجان مسقعة باللحمة المفرومةمكونات صلصة مسقعة باذنجان خطوات تحضير مسقعة باذنجان باللحمة المفرومة أولا يسخن الزيت في مقلاة متوسطة ويوضع عليها شرائح البطاطس وتحميرها ثم تحمير شرائح الباذنجان وتقليبها على الطرفين.

ترفع من على النار وتوضع في ورق مطابخ نشاف حتى تصفى الزيت تماما، ثم يسخن زيت زيتون في وعاء عميق.

ويضاف عليه شرائح البصل وعليها اللحمة المفرومة وتقليب مكونات معا على نار متوسطة حتى تنضج اللحم تماما.

نحضر الخلاط الكهربائي يتم وضع كل من الطماطم والفلفل والكزبرة والثوم وصلصة الطماطم وتخلط جيدا ثم تسكب مزيج الصلصة.

وتوضع على اللحم وتقلب كل مكونات مع إضافة الملح والفلفل والكمون والفلفل الحار وترفع قليلا على النار ويسكب عليها الماء.

وتترك على نار عالية حتى تنضج كل المكونات ويضاف عليها دبس الرمان مع الملح وتقلب المكونات مع بعضها جيدا.

ثم في صينية الفرن يوضع طبقة من شرائح الباذنجان والبطاطس ويصب عليها الصلصة وتوضع على الوجه شرائح البصل والطماطم.

ويضاف عليها الثوم المفروم والفلفل الحار وتغطى بورق من الفويل وتوضع في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماما. خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 خطوات تحضير مسقعة باذنجان باللحمة المفرومة

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