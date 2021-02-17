حضري عجينة السمبوسة المقرمشة بنفسك بـ 3 مكونات فقط

عجينة السمبوسة، تعتبر السمبوسة هي من أشهر الأكلات التي يفضلها الكثيرين منا حيث أن لها مذاق خاص وطعم شهي ويحبها الكبار والصغار وعجينة السمبوسة تباع جاهزة وهي عبارة عن لفائف تشبه الجلاش ولكن اليوم سوف تحضرها في المنزل حيث أنها سهلة التحضير وأفضل من الجاهزة ويتم حشو العجينة بأكثر من حشوة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة. طريقةعمل عجينة السمبوسة: مكونات عجينة السمبوسة: 2 كوب من الدقيق الأبيض

5 ملاعق من الزيت.

ملعقة صغيرة ملح.

مياه دافئة طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء عميق ونقوم بوضع الطحين والملح والزيت ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نقوم بوضع الماء تدريجيا ثم نقوم بالعجن المستمر لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى أربعة أجزاء ثم نقوم بتغطيتها ونتركها لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بأحضار زيت زيتون وإذا لم يوجد نقوم باستخدام الزيت العادي ونقوم بوضعه على سطح رخامي ونقوم بفرد العجينة عليه بمساعدة عصا الفرد حتى تكون لدينا عجينة رقيقة.

ثم نقوم بقص العجينة بصورة طولية متساوية باستخدام السكينة ثم نقوم بحشو هذه العجينة بالحشو المتوفر لديكي لحمة مفرومة أو جبنة أو بسطرمة.. ألخ.

ونستمر في الخطوة السابقة حتى ينتهي الكمية الموجودة لديكي.

نقوم بأحضار طاسة ونضعها على نار متوسطة ونقوم بوضع زيت غزير فيها وننتظر حتى يسخن الزيت جيدا.

ثم نقوم بوضع السمبوسة في الزيت ونقوم بتقليبها من جانب لأخر حتى نحصل على اللون الذهبي.

ثم نقوم برفع من الزيت ووضعها على مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت.

ويتم تقديمها كنوع من المقبلات. رابط منصة مدرستي moe.gov.sa التعليمية 2021 للتعليم الإلكتروني عن بعد الوسوم

عجينة السمبوسة، تعتبر السمبوسة هي من أشهر الأكلات التي يفضلها الكثيرين منا حيث أن لها مذاق خاص وطعم شهي ويحبها الكبار والصغار وعجينة السمبوسة تباع جاهزة وهي عبارة عن لفائف تشبه الجلاش ولكن اليوم سوف تحضرها في المنزل حيث أنها سهلة التحضير وأفضل من الجاهزة ويتم حشو العجينة بأكثر من حشوة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة. طريقةعمل عجينة السمبوسة: مكونات عجينة السمبوسة: 2 كوب من الدقيق الأبيض

5 ملاعق من الزيت.

ملعقة صغيرة ملح.

مياه دافئة طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء عميق ونقوم بوضع الطحين والملح والزيت ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نقوم بوضع الماء تدريجيا ثم نقوم بالعجن المستمر لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى أربعة أجزاء ثم نقوم بتغطيتها ونتركها لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بأحضار زيت زيتون وإذا لم يوجد نقوم باستخدام الزيت العادي ونقوم بوضعه على سطح رخامي ونقوم بفرد العجينة عليه بمساعدة عصا الفرد حتى تكون لدينا عجينة رقيقة.

ثم نقوم بقص العجينة بصورة طولية متساوية باستخدام السكينة ثم نقوم بحشو هذه العجينة بالحشو المتوفر لديكي لحمة مفرومة أو جبنة أو بسطرمة.. ألخ.

ونستمر في الخطوة السابقة حتى ينتهي الكمية الموجودة لديكي.

نقوم بأحضار طاسة ونضعها على نار متوسطة ونقوم بوضع زيت غزير فيها وننتظر حتى يسخن الزيت جيدا.

ثم نقوم بوضع السمبوسة في الزيت ونقوم بتقليبها من جانب لأخر حتى نحصل على اللون الذهبي.

ثم نقوم برفع من الزيت ووضعها على مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت.

ويتم تقديمها كنوع من المقبلات. رابط منصة مدرستي moe.gov.sa التعليمية 2021 للتعليم الإلكتروني عن بعد

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