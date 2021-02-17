كيكة الشيكولاتة بالصوص في الخلاط بطرق مختلفة

نفضل جميعاً في ليالي البرد القارصة التي نعيشها الأن وفي ظل تواجدنا المستمر في المنزل بسبب الظروف ابراهنة التي يمر بها العالم كله تناول الحلوى والتمتع بها مع المشروبات الساخنة أمام التلفاز وتحت البطانية ومن أقرب تلك الحلوى على قلوبنا الكيكة وخاصةًً كيكة الشيكولاتة، وأكثر ما يجذبنا في ميكة الشيكولاتة هو ذلك الصوص اللامع الشهى الذي يزين به وجهها.

ولكيكة الشيكولاتة العديد من الفوائد فهي تمد الجسم بالطاقة وتزيد من إفراز هرمون السعادة، كنا تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية كالكالسيوم والماغنسيوم والزنك والكثير من البروتينات، كما تصنف من النشويات والسكريات التى تمنح الجسم الطاقة والحيوية.

وفيما يلى سوف نقدم لحضراتكم أكثر من طريقة جديدة وسهلة وبسيطة لتحضير كيكة الشيكولاتة حسب الإمكانيات الموجودة في منزلك، فتابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد.

كوبان من الدقيق الأبيض المخصص لعمل الحلويات.

كوب من الكاكاو الخام المخصص لعمل الحلويات.

كوب وربع الموب من اللبن الدافئ.

نصف كوب من الماء المغلي.

ثلاثة بيضات دجاج بدرجة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوبان من السكر الأبيض الناعم.

كوب إلا ربع الكوب من الزيت النباتي أو مكعب صغير من الزبدة حسب الرغبة.

ملعقة من الخل الأبيض المركز.

رشة ملح طعام.

كيس بيكنج باودر.

ملعقة من محسن الكيك.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

كوب من اللبن الدافئ كامل الدسم.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الكريمة اللباني.

تنخل جميع المكونات للصلبة معاً من دقيق وكاكاو ملح وبيكنج باودر ويقلب الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات.

يخفق البيض في الخلاط الكهربائي مع الفانيليا، ويضاف للخليط السكر والخل مع استمرار الخفق على سرعة عالية حتى يصبح الخليط كريمي.

يضاف اللبن والماء ويخفق الخليط جيداً على سرعة عالية حتى يذوب السكر.

يوضع الزيت للخليط مع استمرار الخفق ختى الحصول على قوام مناسب.

يصب الخليط على المكونات الصلبة وتقلب جيداً حتى يختفي الدقيق تماماً.

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