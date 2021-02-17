طريقة عمل البطاطس المقرمشة مثل المطاعم أسرار كنتاكي

تهتم ربات البيوت بالبحث عن طريقة عمل بطاطس كنتاكي المقرمشة التي يحبها الكبار والصغار، كما أن الأمهات تريد معرفة سر قرمشة البطاطس، والتي تجعل أطفالهم يستغنون عن شراء الشيبسي المضر بالصحة، لما به من مواد حافظة، وزيت قديم، ويفضل الشيبسي أو البطاطس المقرمشة بجوال العديد من الوجبات مثل المشويات والكفتة.

طريقة عمل بطاطس كنتاكي

البطاطس المقلية التي تتواجد مع وجبات كنتاكي لها مذاق خاص متميز، وسوف ننشر لكم إليك الصحيحة لعمل البطاطس المقرمشة بكل أسرارها وهي:

نحضر اثنين حبة من البطاطس كبيرة الحجم أو ثلاث حبات متوسطة

بالإضافة إلي إحضار ربع كوب من الخل.

واحد كوب من الماء ويكون مغلي.

زيت للقلي.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير بطاطس أصابع كنتاكي

سنوضح لكم عبر هذا الخطوات طريقة عمل بطاطس كنتاكي الصوابع، والأسرار التي سنقوم بعمل، لتكون لدينا بطاطس مقرمشة

نقوم أولاً بتقشير البطاطس وبعد ذلك يتم غسلها جيدا بالماء ثم نقوم بتقطيع حبات البطاطس التي تم تقشيرها علي هيئة أصابع وتكون متوسطة الحجم نقوم بإحضار وعاء استاليس أو تيفال نضع الماء والملح على النار وننتظر حتي يتم الغليان، ثم نضيف اليه ربع كوب من الخل. بعد ذلك قم بوضع البطاطس في الماء المغلي، ونتركه خمس دقائق.

بعد انتهاء الخمس دقائق نقوم بنشل البطاطس من الماء المغلي، ونصفيه في مصفاة.

نحضر مقلاة ونضعها علي النار ونقوم بوضع زيت غزير في المقلاة وبعد تسخين الزيت نضع البطاطس، ثم نترك بضع دقائق حتى تتحول إلى اللون الذهبي ونقلبها حتي تستوي من كل الجهات.

نقوم بوضع البطاطس التي أخرجناها من المقلاة على مناديل ورقية حتي يتم مص الزيت الزائد.

بعد ذلك يتم وضعه في طبق للتقديم

من أسرار قرمشة البطاطس هو وضع الخل للماء المغلي كما أن سلق البطاطس له دور كبير في منح جعله مقرمشة.