فوائد الكمون واليانسون للقولون وطريقه استخدامه، تتلخص في أن كلاً من الكمون واليانسون يحتويان على عناصر غذائية وكيميائية تساهم في تحسين صحة القولون وتقليل أعراض القولون التي سنتعرف عليها في التالي:

أعراض القولون

ذكر موقع "ويب طب" أهم أعراض القولون وأكثرها شيوعاً وهي:

1- آلام وتشنجات ألم البطن.

2- الإمساك والإسهال.

3- تغيرات في البراز .

4- الانتفاخ في البطن والغازات.

5- التعب وصعوبة النوم.

فوائد الكمون واليانسون للقولون:

يشترك كل من الكمون و اليانسون في علاج أعراض القولون على النحو التالي:

يعمل كل من الكمون واليانسون على تحسن صحة القولون وحمايته من الأمراض.

الكمون يقاوم انتفاخ المعدة ويساهم في التخلص من غازات البطن بطريقة طبيعية.

اليانسون غني بالألياف التي تنشط عملية الهضم وتقلل التأثير على القولون.

الكمون يحمي من نوبات القولون.

اليانسون غني بمضادات الالتهاب التي تهدأ آلام القولون وتخفف من التشنجات.

الكمون يحتوي على مضادات أكسدة تحمي من تفاقم أمراض القولون.

اليانسون يحسن عملية الإخراج.

الكمون يقي من التشنجات و التقلصات التي يسببها اضطراب القولون.

كل من الكمون واليانسون يساهمان في إدرار البول وتخفيف العبء على القولون.

طريقة استخدام الكمون واليانسون للقولون:

ذكر موقع "مفهرس" أنه يمكن نقع ملعقتين من الكمون، بالإضافة إلى ملعقة من اليانسون، بعد طحنهم، ثم مزجهم مع الليمون، ومن ثم تركهم مدة من الوقت وشربهم يساهم في تعزيز صحة القولون.

أسهل طريقة للاستفادة من فوائد الكمون واليانسون دوت الخليج إضافتهم للأطعمة و السلطات و المقبلات كمنكه سواء كحبوب أو مسحوق بودرة.

استخدام كل من حبوب الكمون واليانسون في عمل شاي دافئ وشربه على الريق أو بين الوجبات.

مسحوق الكمون و اليانسون يمكن إضافته للحليب أو الزبادي أو العصائر الطازجة.

يمكن خلط حبوب الكمون واليانسون مع العسل وتناول ملعقة يومياً على الريق في الصباح.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.