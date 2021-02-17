الإمارات تقترب من تطعيم 50% من إجمالي سكانها بلقاح كوفيد-19

قالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات العربية المتحدة، إن نسبة 40.48 في المائة من إجمالي السكان في الدولة، تلقوا لقاح كوفيد-19، إضافة إلى النجاح في تطعيم 48.46 في المائة من فئة كبار السن، فيما يتم العمل حاليا مع الجهات الصحية المعنية على تحديد دورية أخذ اللقاح كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية وذلك لضمان توفير المناعة المناسبة للأشخاص.

الإمارات قدمت أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19

وأكدت الدكتورة الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" أن دولة الإمارات أظهرت جاهزية نوعية في التصدي لأزمة فيروس كوفيد - 19 وقدمت نموذجا متميزا في احتواء الجائحة، وقالت إن الدولة حققت إنجازا صحيا عالميا بتقديمها أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا بنسبة 52.56 جرعة لكل 100 شخص في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 28 مليونا.

تطعيم 48.46% من سكان الإمارات

وقالت الحوسني نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" : نجحنا في الوصول إلى تطعيم 48.46 في المائة من فئة كبار السن، وهو إنجاز يضاف إلى سجل الدولة سعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والمضاعفات الناتجة عن المرض والذي سيسهم بدوره في السيطرة على فيروس "كوفيد 19، وأشارت إلى تقديم اللقاح لـ 40.48 في المائة من إجمالي السكان في الدولة ما يتوافق مع الخطة الموضوعة لتوفير اللقاح لـ 50 في المائة من إجمالي السكان خلال الربع الأول من هذا العام.

وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر- بيونتك

من جانبها، أعلنت هيئة الصحة بدبي عن وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر- بيونتك، وتم توزيعها على مراكزها الصحية المنتشرة في دبي، وكانت الهيئة قد بدأت حملة التطعيم بلقاح فايزر-بيونتك يوم 23 ديسمبر الماضي، ومع التوسع في نطاقها استعانت بعد ذلك باللقاحين سينوفارم وأسترازينيكا- أكسفورد، حرصاً منها على توفير خيارات متعددة أمام المستهدفين من التطعيم.