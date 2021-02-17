كيف يحمي فيتامين د من الوفاة بسبب كورونا

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جدة- ولاء حداد الأربعاء,17 شباط (فبراير) 2021 - 14:00
منذ ظهور مرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا وانتشاره عالمياً، كثر الحديث عن فوائد فيتامين د في مقاومة علاج هذا المرض، الذي أصاب الملايين وقضى على حياة الكثيرين، وعن ذلك توصلت الكثير من الدراسات إلى نتائج عديدة آخرها الدراسة التالية التي ربطت بين استهلاك فيتامين د و التقليل من الوفيات بسبب كورونا، كما التالي.
فيتامين د وكورونا:
توصلت دراسة أجريت على 550 شخصًا في إسبانيا، إلى فاعلية فيتامين "د"، في خفض وفيات كورونا المستجد كوفيد-19.
ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في موقع "سوشيال ساينس ريسيرتش نيتورك"، فقد أعطي المرضى 5 جرعات من فيتامين د خلال مدة زمنية تراوحت من يومين لأسبوعين.
نتيجة الدراسة:
توصلت الدراسة أن مرضى كوفيد-19 الذين حصلوا على جرعات من فيتامين د، كانوا أقل عرضة بنسبة 80 % لدخول وحدة العناية المركزة، وهذه الدراسة تؤكد ما جاء في دراسات طبية سابقة، أكدت فائدة استخدام فيتامين د في علاج المصابين بكوفيد-19 إلى جانب فيتامين سي لدعم الجهاز المناعي.
فوائد فيتامين د:
- تقوية جهاز المناعة.
- مقاومة الفيروسات.
- الحد من الالتهابات الخطيرة.
- تحسين الحالة المزاجية والوقاية من الاكتئاب.
- الحماية من الإصابة بهشاشة العظام.
- الوقاية من السكري.
- الوقاية من السرطان.
مصادر فيتامين د:
- أشعة الشمس.
- الزبدة.
- البيض.
- الحليب والأجبان.
- البرتقال.
- الأسماك الدهنية مثل السالمون و السردين.
- المكملات الغذائية .
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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