كيف يحمي فيتامين د من الوفاة بسبب كورونا

منذ ظهور مرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا وانتشاره عالمياً، كثر الحديث عن فوائد فيتامين د في مقاومة علاج هذا المرض، الذي أصاب الملايين وقضى على حياة الكثيرين، وعن ذلك توصلت الكثير من الدراسات إلى نتائج عديدة آخرها الدراسة التالية التي ربطت بين استهلاك فيتامين د و التقليل من الوفيات بسبب كورونا، كما التالي.

فيتامين د وكورونا:

توصلت دراسة أجريت على 550 شخصًا في إسبانيا، إلى فاعلية فيتامين "د"، في خفض وفيات كورونا المستجد كوفيد-19.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في موقع "سوشيال ساينس ريسيرتش نيتورك"، فقد أعطي المرضى 5 جرعات من فيتامين د خلال مدة زمنية تراوحت من يومين لأسبوعين.

نتيجة الدراسة:

توصلت الدراسة أن مرضى كوفيد-19 الذين حصلوا على جرعات من فيتامين د، كانوا أقل عرضة بنسبة 80 % لدخول وحدة العناية المركزة، وهذه الدراسة تؤكد ما جاء في دراسات طبية سابقة، أكدت فائدة استخدام فيتامين د في علاج المصابين بكوفيد-19 إلى جانب فيتامين سي لدعم الجهاز المناعي.

فوائد فيتامين د:

تقوية جهاز المناعة.

مقاومة الفيروسات.

الحد من الالتهابات الخطيرة.

تحسين الحالة المزاجية والوقاية من الاكتئاب.

الحماية من الإصابة بهشاشة العظام.

الوقاية من السكري.

الوقاية من السرطان.

مصادر فيتامين د:

أشعة الشمس.

الزبدة.

البيض.

الحليب والأجبان.

البرتقال.

الأسماك الدهنية مثل السالمون و السردين.

المكملات الغذائية .

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.