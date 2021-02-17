خلطة كوريه سحريه لتبييض الركب والاكواع في 7 أيام فقط لن تخجلي بعد اليوم

وصفات طبيعية لتبييض الركب والاكواع، الركب والكوعين من أكثر المناطق التي تتعرض للاسمرار، ودائما ما تتراكم عليها طبقات الجلد الميت.

نبحث دائما عن وصفات للتخلص من الإسمرار المفزع للاكواع والركب.

يمكن إزالة الجلد الميت وتقشير البشرة وتفتيح ها، باتباع الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض الوجه والرقبه وإزالة البقع الغامقة والاستمرار الشديد وتكون مبيض مدهش لتلك المناطق، وقبل الدخول في مكونات وصفة اليوم نود أن نقدم لكم خلطة لتبيض الوجه في يوم.

وصفة لتبييض الركب والاكواع

المكونات المطلوبة:

● ملعقتان كبيرتان من النشا.

● مقدار أربعة ملاعق كبيرة من السدر.

● مقدار أربعة ملاعق كبيرة من لبن البودرة.

● مقدار ملعقتان كبيرتان ماء ورد.

● مقدار ملعقة كبيرة من الكركم.

● مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

طريقة الاستخدام:

في وعاء مناسب اخلطي سيدتي المكونات الجافة النشا ولبن البودرة والكركم والسدر.

خذي مقدار ثلاثة ملاعق من الخليط الجاف، وضيفي إليهم ماء الورد وزيت اللوز، وقلبي جيدا.

يؤخذ من الخليط الناتج، ويطبق على الأكواع والركبتين، ويدلك، ويترك مدة تصل إلى حوالي أربعون دقيقة من الزمن.

يتم غسيل الكوع والركبتين بماء وصابون تبييض.

ستحصلين على نتيجة تفتيح مدهشة للموت والركبتين عند متابعتك الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع الواحد.

كما ننصحك سيدتي الجميلة بترطيب الركب والاكواع، ثلاثة مرات في اليوم، بمرطب مناسب.

كما يمكن تقشير الركب والاكواع بمعدل مرتين في الأسبوع.

تبييض الركب والأكواع في ثلاث ايام

● مقدار ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودرة.

● مقدار ملعقة كبيرة ملح ناعم.

● عصير ليمونة.

● تخلط المكونات جميعا في وعاء.

● يتم أخذ حمام.

● يتم تطبيق الخلطة كماسك على الكوعين والركبتين.

● يترك الخليط على الكوع والركبتين بما يقرب نصف ساعة.

● بعد التأكد من جفاف الخليط، يشطف الكوعين والركبتين، ويدهن بزيت اللوز، حتى يعطي نتيجة أفضل.

● تكرر وصفة الزنجبيل يوميا لمدة شهر، ثم مرتين في الأسبوع لمدة ثلاثة شهور أو أربعة شهور.