طريقة عمل خلية النحل الهشة بعجينة العشر دقائق بخطوات بسيطة

طريقة عمل خلية النحل الهشة بعجينة العشر دقائق، تعد خلية النحل من المعجنات الهشة والطرية والتي يتم تحضيرها بعجينة العشر دقائق، حيث يمكن تحضيرها منزلياً بخطوات سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، كما يمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة، يمكن حشوها بالجبنة أو بالنوتيلا، كما تقدم على وجبة الإفطار أو المساء كوجبة خفيفة، حيث تحضر المعجنات بكافة أنواعها بعجينة العشر دقائق، لأنها أكثر طراوة من العجينة العادية، حيث سميت بهذا الإسم لأنها لا تحتاج في تحضيرها إلا لسوى 10 دقائق فقط، تابعونا للتعرف على طريقة عمل خلية النحل الهشة بعجينة العشر دقائق. طريقة عمل خلية النحل الهشة بعجينة العشر دقائق المكونات: ثلاث أكواب من الدقيق.

خمس ملاعق كبيرة حليب بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ماء للعجن.

ربع كوب زيت. مكونات الحشو والتزين: بياض بيضة.

جبنة بيضاء أو جبنة كيري.

رشة من الحبة السوداء.

رشة من السمسم. طريقة التحضير: يحضر إناء كبير ويوضع فيه المكونات الجافة ويتم خلطها معاً، ثم يضاف الخميرة والزيت مع الاستمرار بالتقليب.

يتم إضافة الماء الدافئ تدريجياً مع الإستمرار في العجن، حتى تصبح لدينا عجينة طرية وهشة.

نغطى العجينة وتترك فى مكان دافئ حتى تخمر لمدة عشر دقائق.

يحضر صينية فرن وتدهن بالزيت، ثم تقسم العجينة إلى كرات ثم تفرد كل كرة ويوضع فيها الجبنة المفضلة لديكم، ثم تكور العجينة مرة ثانية وترص في الصينية مع الإستمرار بنفس الطريقة حتى الإنتهاء من كمية العجين.

ثم تدهن الكرات ببياض البيض بواسطة فرشاة، ثم ترش بالسمسم والحبة السوداء.

تدخل الصينية الفرن وهو ساخن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبياً، يتم إخراج الصينية من الفرن، ويتم إخراج كرات خلية النحل من الصينية وتقدم مع كوب الشاي أو بجانب المخللات. بعد التعرف على استخدامات قشر البيض التالية لن تقوم بإلقائه مجددًا الوسوم

طريقة عمل خلية النحل الهشة بعجينة العشر دقائق، تعد خلية النحل من المعجنات الهشة والطرية والتي يتم تحضيرها بعجينة العشر دقائق، حيث يمكن تحضيرها منزلياً بخطوات سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، كما يمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة، يمكن حشوها بالجبنة أو بالنوتيلا، كما تقدم على وجبة الإفطار أو المساء كوجبة خفيفة، حيث تحضر المعجنات بكافة أنواعها بعجينة العشر دقائق، لأنها أكثر طراوة من العجينة العادية، حيث سميت بهذا الإسم لأنها لا تحتاج في تحضيرها إلا لسوى 10 دقائق فقط، تابعونا للتعرف على طريقة عمل خلية النحل الهشة بعجينة العشر دقائق. طريقة عمل خلية النحل الهشة بعجينة العشر دقائق المكونات: ثلاث أكواب من الدقيق.

خمس ملاعق كبيرة حليب بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ماء للعجن.

ربع كوب زيت. مكونات الحشو والتزين: بياض بيضة.

جبنة بيضاء أو جبنة كيري.

رشة من الحبة السوداء.

رشة من السمسم. طريقة التحضير: يحضر إناء كبير ويوضع فيه المكونات الجافة ويتم خلطها معاً، ثم يضاف الخميرة والزيت مع الاستمرار بالتقليب.

يتم إضافة الماء الدافئ تدريجياً مع الإستمرار في العجن، حتى تصبح لدينا عجينة طرية وهشة.

نغطى العجينة وتترك فى مكان دافئ حتى تخمر لمدة عشر دقائق.

يحضر صينية فرن وتدهن بالزيت، ثم تقسم العجينة إلى كرات ثم تفرد كل كرة ويوضع فيها الجبنة المفضلة لديكم، ثم تكور العجينة مرة ثانية وترص في الصينية مع الإستمرار بنفس الطريقة حتى الإنتهاء من كمية العجين.

ثم تدهن الكرات ببياض البيض بواسطة فرشاة، ثم ترش بالسمسم والحبة السوداء.

تدخل الصينية الفرن وهو ساخن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبياً، يتم إخراج الصينية من الفرن، ويتم إخراج كرات خلية النحل من الصينية وتقدم مع كوب الشاي أو بجانب المخللات. بعد التعرف على استخدامات قشر البيض التالية لن تقوم بإلقائه مجددًا

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