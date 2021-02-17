طريقة عمل حلاوة الحليب بطريقة سهلة وبسيطة وشهية وبشكل جديد بألذ الوصفات وبأقل تكلفة

تعد حلاوة الحليب من الحلويات العراقية اللذيذة والشهية الشهيرة والمنتشرة بكثرة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يشتهر المطبخ العراقي بأطباقه وحلوياته اللذيذة والشهية المتنوعة. كما أنها من الحلويات التي تحظى بإقبال الكثير والتي يعشقها الصغار والكبار. وهي من الحلويات المغذية والمفيدة للجسم، نظرا لاحتوائها على الحليب، والغنية بالقيمة الغذائية، والتي تمد الجسم بالطاقة. وتتميز بمذاقها الرائع، وبشكلها الجذاب، وبمكوناتها البسيطة، وبسهولة تحضيرها حيث لا تتطلب وقت، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات حلاوة الحليب وطريقة تحضيرها بكل سهولة، وبمذاق لذيذ وشهي، وبأقل تكلفة.

مكونات حلاوة الحليب

تتكون مكونات حلاوة الحليب من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كوب حليب بودرة.

نصف كوب حليب سائل.

نصف كوب سكر.

4 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

ثلث ملعقة صغيرة لون طعام برتقالي سائل.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير حلاوة الحليب بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر حلة ونضيف إليها السكر والحليب السائل والزبدة المذابة ونقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي على البارد حتى يذوب السكر ويتجانس الخليط.

ثم نضيف إليها الحليب البودرة بالتدريج ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي وعند انتهاء الكمية نقلب جيدا بالملعقة حتى تمتزج المكونات.

ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب جيدا باستمرار حتى يثقل الخليط وتتكون لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة، ثم نرفعها من على النار.

ثم نقسم عجينة الحلاوة إلى قسمين؛ نأخذ ثلث العجينة ونقوم بتشكيلها إلى 12 كورة صغيرة، ثم نضعهم في وعاء جانبا لحين نشكل ثلثي العجينة المتبقية.

ثم نضيف إلي ثلثي عجينة الحلاوة المتبقية لون طعام برتقالي ونخلطها جيدا حتى يمتزج اللون جيدا في العجينة، ثم نشكل العجينة إلى 12 كورة أيضا.

ثم نفرد كل كورة برتقالي على اليد ونضع بداخلها الكورة البيضاء التي شكلناها سابقا كما في الصورة، ثم نغلقها من كل الجوانب، ونكورها جيدا مرة أخرى .

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم تقدم في طبق التقديم وبصحة وعافية.