طريقة عمل الكيكة العادية بالزبادي الهشة في المنزل بخطوات سهلة ومكونات غير مكلفة

تعتبر الكيكة واحدة من أهم الحلويات المميزة والتي يتم تناولها باستمرار وتحديداً في وجبة الإفطار مع كوب الشاي، وهناك الكثير من أنواع الكيكة المعروفة في العالم كله، وكيكة الزبادي واحدة من بين تلك الأنواع والتي تتميز بطعمها الرائع قوامها الهش، وتهتم ربات البيوت لعمل الكيكة بالزبادي باستمرار في البيت وتقديمها باستمرار لأسرتها، ولذلك إليكم الآن طريقة عمل الكيكة العادية بالزبادي الهشة في المنزل.

طريقة عمل الكيكة العادية بالزبادي

الكيكة من الحلويات أو المعجنات المعروفة في العالم كله، وهي من الوصفات المحببة بشكل كبير جداً للأطفال، والذي يرغبون في تناولها بشكل مستمر فهي تشعرهم بالسعادة والفرح، ولذلك تحرص كل الأمهات لعمل الكيكة دائما لتسعدهم.

كوبين دقيق.

كوب سكر.

علبتين زبادي.

3 حبات بيض.

نصف كوب زيت.

كيس بكينج بودر.

رشة فانيليا.

نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ويوضع فيه البيض والسكر والفانيليا ويتم خفقهما جيداً حتى يصبح لدينا قوام هش، ثم نقوم بإضافة الزيت والبيض والزبادي للخليط ويتم الخفق من جديد حتى تتجانس كل المكونات.

في وعاء يتم وضع الدقيق وعليه البكينج بودر ونقلبهما، ثم ننزل بالخليط السابق مع التقليب المستمر من خلال المضرب السلك اليدوي حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة.

نحضر صينية الفرن المدهونة بالقليل من السمن ورشة من الدقيق ويسكب فيها الخليط، وتدخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً وتترك لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تماماً، ثم تخرج من الفرن وتترك تبرد وتقطع وتقدم بألف هنا.

المكونات:طريقة عمل الكيكة العادية بالزبادي:

ملحوظة: يمكن عمل اختبار للتأكد من نضج الكيكة تماماً من خلال إدخال طرف السكينة أو خلة في الكيكة وإذا خرجت نظيفة فمعناه أن نضجت وإذا خرجت بها عجينة فهذا يدل على أنها مازالت تحتاج للنار حتى تنضج.