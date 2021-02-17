تصغير الثدي بطريقة سهلة وشده في خطوات منزلية بسيطة

تصغير الثدي من الأحلام التي تراود عدد كبير من الفتيات والسيدات، فعلى الرغم من سعي عدد كبير من النساء خلف منتجات تكبير الثدي والطرق المسئولة عن ذلك لكونه مصدرًا هامًا لإبراز الأنوثة ويزيد من الجمال، إلا أن الثدي الكبير في بعض الأحيان يكون عائقًا كبيرًا أمام بعض النساء وخاصة عند ارتداء الملابس ويجعلهم في شعور دائم بعدم الارتياح، وهو ما يجعلهم في حالة بحث مستمر عن طرق فعالة وآمنة لشد الثدي وتصغير حجمه دون اللجوء إلى الجراحة والوصفات الغير آمنة.

خطوات تصغير الثدي وشده في المنزل

في البداية لابد من الدراية بأهمية النظام الغذائي المتبع في حياتنا اليومية ودوره في تقليص حجم الثدي وضبط الجسم بشكل عام، لذا ففي المقدمة لابد من إتباع نظام غذائي صحي يعتمد بشكل كبير على الخضروات والفواكه مع تقليل الدهون والسعرات الحرارية المرتفعة قدر الإمكان بحيث لا تتجاوز 400 سعر حراري في اليوم.

الابتعاد تمامًا عن الوجبات السريعة والحلويات مثل الأيس كريم، والبطاطس الشيبسي والشكولاتات وجميع الأطعمة الغنية بالدهون والتي تعد غير صحية، فهي على العكس تزيد من حجم الثدي والجسم كله بشكل غير صحيح، واستبدال هذه الأطعمة بأخرى صحية تفيد الجسم.

اعتمدي في نظام الغذائي على البروتينات الخالية من الدهون مثل الديك الرومي، الدواجن، الأسماك، ومنتجات الألبان خالية الدسم، فهي تساهم بشكل كبير في مد الجسم بما يحتاجه من سعرات حرارية مناسبة، كما أنها تساهم في تصغير حجم الثدي بشكل سريع وأمن.

ممارسة تمارين الكارديو يوميًا ولمدة لا تقل عن نصف ساعة، فهو مفيد للغاية في حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في الجسم، كما أنه يساهم في تصغير حجم الثدي مع الاستمرار عليه