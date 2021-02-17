طريقة كيك الليمون بالزبادي طبقتين كيك بكريمة الليمون والعسل الشهية

طريقة كيك الليمون بالزبادي السهلة، من أنواع الكيك الخفيف والذي يتميز بقوام هش وسنتعرف معكم على أسهل الطرق لعمل كيكة الليمون بالمكونات المضبوطة وطريقة تحضير مبسطة لتحضير تلك الكيك لأولادك وأسرتك، كما أنها مفيدة للجسم بسبب العنصر الأساسي بها الليمون لاحتواءه على فيتامين سي الذي يعزز مناعة الجسم، والعديد من الفيتامينات الأخرى المناسبة لأسرتك فتابعي معنا طريقة كيك الليمون الشهية. طريقة كيك ليمون بالزبادي 220 جرام زبدة غير مالحة. 2 كوب دقيق ونصف متعدد الاستعمال. 2 كوب سكر أبيض. كوب ونصف كريمة مخفوقة. 2 ملعقة عصير ليمون ممزوجة مع كريمة. كوب من البن الزبادي قليل الدسم. 3/4 كوب كريم ليمون. 3/4 كوب عصير ليمون طازج. نصف كوب ماء. عدد 3 صغار بيض بحرارة المطبخ. 2 حبة بيض بحرارة الغرفة. ثمرة ليمون طازج كبيرة مقطعة لشرائح. ملعقة طعام قشر ليمون غير ممسوحة. نصف ملعقة صغيرة ملح. 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. خطوات تحضير كيكة الليمون بالزبادي أولا مزج الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا وقشر ليمون في وعاء كبير، ثم في محضر الطعام يخفق الزبدة مع نصف كوب السكر.

ثم نضيف عليها بالتدريج كل من صفار البيض مع الاستمرار في الخفق ويوضع معها البيض أيضا تدريجيا.

ثم يضاف 2 ملعقة طعام من عصير الليمون إلى الزبادي ونضيف تلك الكوب إلى العجينة مع الاستمرار في العجن حتى تمتزج كل مكونات.

ثم نقوم بتوزيع تلك العجينة على قالب كيك بعد دهنه بكمية من الزبدة وقمنا برش القليل من الدقيق ونحرص على فرد العجينة في القالب من دون الضغط عليه وتقسم العجينة على قالبين وتدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة عالية.

حتى يتحمر سطح الكيك قليلا وتخرج من الفرن وتترك قليلا حتى تبرد، ثم يدهن الكيك بالقطر أو السيرب.

ثم يوضع على قاعدة الكيك كريمة الليمون وعليها الطبقة الثانية من الكيك بعد تسقيته بالسيرب أو عسل الحلويات.

ثم يتم دهن الكيك بالكامل بكريمة المخفوقة التي تم مزجها بعصير الليمون، ويزين سطح الكيك بشرائح الليمون المغطسه في عسل الشربات وتدخل الكيك الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك وتقدم باردة مع العصير. أسهل طريقة لتحضير زبدة اللوتس في المنزل ووصفات متنوعة بزبدة اللوتس طريقة كيك ليمون بالزباديخطوات تحضير كيكة الليمون بالزبادي الوسوم

طريقة كيك الليمون بالزبادي السهلة، من أنواع الكيك الخفيف والذي يتميز بقوام هش وسنتعرف معكم على أسهل الطرق لعمل كيكة الليمون بالمكونات المضبوطة وطريقة تحضير مبسطة لتحضير تلك الكيك لأولادك وأسرتك، كما أنها مفيدة للجسم بسبب العنصر الأساسي بها الليمون لاحتواءه على فيتامين سي الذي يعزز مناعة الجسم، والعديد من الفيتامينات الأخرى المناسبة لأسرتك فتابعي معنا طريقة كيك الليمون الشهية. طريقة كيك ليمون بالزبادي 220 جرام زبدة غير مالحة. 2 كوب دقيق ونصف متعدد الاستعمال. 2 كوب سكر أبيض. كوب ونصف كريمة مخفوقة. 2 ملعقة عصير ليمون ممزوجة مع كريمة. كوب من البن الزبادي قليل الدسم. 3/4 كوب كريم ليمون. 3/4 كوب عصير ليمون طازج. نصف كوب ماء. عدد 3 صغار بيض بحرارة المطبخ. 2 حبة بيض بحرارة الغرفة. ثمرة ليمون طازج كبيرة مقطعة لشرائح. ملعقة طعام قشر ليمون غير ممسوحة. نصف ملعقة صغيرة ملح. 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. خطوات تحضير كيكة الليمون بالزبادي أولا مزج الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا وقشر ليمون في وعاء كبير، ثم في محضر الطعام يخفق الزبدة مع نصف كوب السكر.

ثم نضيف عليها بالتدريج كل من صفار البيض مع الاستمرار في الخفق ويوضع معها البيض أيضا تدريجيا.

ثم يضاف 2 ملعقة طعام من عصير الليمون إلى الزبادي ونضيف تلك الكوب إلى العجينة مع الاستمرار في العجن حتى تمتزج كل مكونات.

ثم نقوم بتوزيع تلك العجينة على قالب كيك بعد دهنه بكمية من الزبدة وقمنا برش القليل من الدقيق ونحرص على فرد العجينة في القالب من دون الضغط عليه وتقسم العجينة على قالبين وتدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة عالية.

حتى يتحمر سطح الكيك قليلا وتخرج من الفرن وتترك قليلا حتى تبرد، ثم يدهن الكيك بالقطر أو السيرب.

ثم يوضع على قاعدة الكيك كريمة الليمون وعليها الطبقة الثانية من الكيك بعد تسقيته بالسيرب أو عسل الحلويات.

ثم يتم دهن الكيك بالكامل بكريمة المخفوقة التي تم مزجها بعصير الليمون، ويزين سطح الكيك بشرائح الليمون المغطسه في عسل الشربات وتدخل الكيك الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك وتقدم باردة مع العصير. أسهل طريقة لتحضير زبدة اللوتس في المنزل ووصفات متنوعة بزبدة اللوتس طريقة كيك ليمون بالزباديخطوات تحضير كيكة الليمون بالزبادي

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