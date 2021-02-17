أسهل طريقة لتحضير زبدة اللوتس في المنزل ووصفات متنوعة بزبدة اللوتس

تستخدم زبدة اللوتس في تزيين وعمل العديد من الحلويات فطعمها اللذيذ يضيف للحلويات مذاق ونكهة رائعة يمكنك الان تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبالكميات التي تريدينها حسب حاجتك. كما أن زبدة اللوتس تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة. إليكي طريقة سهلة وبسيطة لتحضير زبدة اللوتس في المنزل. المكونات: 20-15 قطعة من بسكويت اللوتس

2 ملعقة صغيرة سكر بني

2 ملعقة صغيرة زيت

4 ملاعق كبيرة كريمة خفق

2 ملعقة صغيرة فانيلا طريقة تحضير زبدة اللوتس إطحني البسكويت جيدا حتى يصبح ناعم

ضيفي ملعقتان السكر البني والزيت والفانيلا وملعقتان من كريمة الخفق واستمري في الخلط حتي يصبح الخليط ممزوجا

ضيفي الباقي من كريمة الخفق واضربيهم جيدا حتى تحصلي على القوام المناسب

احفظي زبدة اللوتس في علبة او برطمان لحين استخدامها طريقة تحضير زبدة اللوتس سوف نقدم لكي الان مجموعة من الحلويات المصنوعة بزبدة اللوتس لوتس رولز لوتس رولز المكونات: 8 شرائح توست

كوب جبن كريمي

نصف كوب من مطحون بسكويت اللوتس

نصف كوب زبدة اللوتس

نصف كوب سكر

ربع كوب لبن

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة قرفة

2 بيضة

رشة ملح طريقة تحضير اللوتس رولز قومي بخفق البيض والملح والحليب معا حتى يتجانسوا معا

قومي بقطع أطراف التوست وإضغطي عليه بالشوكة جيدا ثم قومي بدهن كل شريحة بالجبن الكريمي ثم ضيفي ملعقة من بسكويت اللوتس المطحون

لفي شريحة التوست على شكل رول واستمري حتى تنتهي من كل الكمية

اغمسي الرولز في خليط البيض ثم سخني الزبدة على النار وحمري اللرولز حتى تكتسب اللون الذهبي

اخلطي السكر والقرفة معا ثم اغمسي فيهم الرولز المحمرة

سخني زبدة اللوتس قليلا حتى تصبح سائلة وزيني بها اللوتس رولز وقدميها لأسرتك في أطباق التقديم كرات اللوتس طريقة تحضير اللوتس رولزكرات اللوتس المكونات: 2 ملعقة كبيرة زبدة اللوتس

2 ملعقة كبيرة حليب مكثف

2 ملعقة كبيرة جبن

30 قطعة من بسكويت اللوتس

10 قطه بسكويت سادة طريقة تحضير كرات اللوتس قومي بطحن البسكويت كله معا حتى يطبح خليط ناعم

قومي بإضافة الجبن وزبدة اللوتس والحليب واخلطيهم معا.

شكلي الخليط على شكل كرات صغيرة واتركيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

زيني الكرات بزبدة اللوتس المذابة واتركيها في الثلاجة ساعتين ثم قدميها في اطباق التقديم. طريقة عمل الكيكة الحلزونية السهلة في المنزل طريقة تحضير كرات اللوتس الوسوم

تستخدم زبدة اللوتس في تزيين وعمل العديد من الحلويات فطعمها اللذيذ يضيف للحلويات مذاق ونكهة رائعة يمكنك الان تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبالكميات التي تريدينها حسب حاجتك. كما أن زبدة اللوتس تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة. إليكي طريقة سهلة وبسيطة لتحضير زبدة اللوتس في المنزل. المكونات: 20-15 قطعة من بسكويت اللوتس

2 ملعقة صغيرة سكر بني

2 ملعقة صغيرة زيت

4 ملاعق كبيرة كريمة خفق

2 ملعقة صغيرة فانيلا طريقة تحضير زبدة اللوتس إطحني البسكويت جيدا حتى يصبح ناعم

ضيفي ملعقتان السكر البني والزيت والفانيلا وملعقتان من كريمة الخفق واستمري في الخلط حتي يصبح الخليط ممزوجا

ضيفي الباقي من كريمة الخفق واضربيهم جيدا حتى تحصلي على القوام المناسب

احفظي زبدة اللوتس في علبة او برطمان لحين استخدامها طريقة تحضير زبدة اللوتس سوف نقدم لكي الان مجموعة من الحلويات المصنوعة بزبدة اللوتس لوتس رولز لوتس رولز المكونات: 8 شرائح توست

كوب جبن كريمي

نصف كوب من مطحون بسكويت اللوتس

نصف كوب زبدة اللوتس

نصف كوب سكر

ربع كوب لبن

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة قرفة

2 بيضة

رشة ملح طريقة تحضير اللوتس رولز قومي بخفق البيض والملح والحليب معا حتى يتجانسوا معا

قومي بقطع أطراف التوست وإضغطي عليه بالشوكة جيدا ثم قومي بدهن كل شريحة بالجبن الكريمي ثم ضيفي ملعقة من بسكويت اللوتس المطحون

لفي شريحة التوست على شكل رول واستمري حتى تنتهي من كل الكمية

اغمسي الرولز في خليط البيض ثم سخني الزبدة على النار وحمري اللرولز حتى تكتسب اللون الذهبي

اخلطي السكر والقرفة معا ثم اغمسي فيهم الرولز المحمرة

سخني زبدة اللوتس قليلا حتى تصبح سائلة وزيني بها اللوتس رولز وقدميها لأسرتك في أطباق التقديم كرات اللوتس طريقة تحضير اللوتس رولزكرات اللوتس المكونات: 2 ملعقة كبيرة زبدة اللوتس

2 ملعقة كبيرة حليب مكثف

2 ملعقة كبيرة جبن

30 قطعة من بسكويت اللوتس

10 قطه بسكويت سادة طريقة تحضير كرات اللوتس قومي بطحن البسكويت كله معا حتى يطبح خليط ناعم

قومي بإضافة الجبن وزبدة اللوتس والحليب واخلطيهم معا.

شكلي الخليط على شكل كرات صغيرة واتركيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

زيني الكرات بزبدة اللوتس المذابة واتركيها في الثلاجة ساعتين ثم قدميها في اطباق التقديم. طريقة عمل الكيكة الحلزونية السهلة في المنزل طريقة تحضير كرات اللوتس

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