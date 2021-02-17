دراسة: فوائد الفلفل الحار لصحة القلب والشرايين

الفلفل الحار على اختلاف أنواعه وألوانه هو أحد أبرز الأطعمة التي تتميز بطعمها الحار القوي، وقد يكون أشهر بهارات الأطعمة ويدخل في تركيب الكثير من الخلطات، ونظراً لذلك هنالك جدل طبي حول استهلاكه، فهنالك دراسات تحذر منه وأخرى تشجع على تناوله، ويبقى الاعتدال في تناوله هو أفضل طريقة للاستمتاع بطعمة المميز و الاستفادة منه، ومن منطلق فوائده هاهي دراسة تؤكد فائدته للقلب والشرايين والأوعية الدموية، كالتالي:

الفلفل وصحة القلب:

أكدت دراسة طبية كورية أن الفلفل الحار له فوائد كبيرة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

أجرى العلماء تحليلًا متتاليًا لعدد من الدراسات العلمية التي تناول فيها المشاركون، أعمارهم فوق سن الثامنة عشرة، الفلفل لمدة 4 إلى 12 أسبوعًا، وتؤكد النتائج التي توصلوا إليها أن هذه العادة تعزز دفاع الجسم ضد تطور متلازمة التمثيل الغذائي التي تعتبر أحد أسباب أمراض القلب.

نتيجة الدراسة:

يحتوي الفلفل على مضادات أكسدة ساهمت في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم والتخفيف من الأمراض الالتهابية وذلك كما ذكر الباحثون، حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكد الخبراء أن عددًا من النتائج الإيجابية الناشئة عن استخدام الفلفل يمكن أن توفر حماية أفضل ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد الفلفل الحار:

عنصر الكابسيسين في الفلفل الحار يساهم في الوقاية من السرطان.

الفلفل الحار يعمل على تحسين المزاج.

الفلفل يقي من أمراض العيون.

تعزيز جهاز المناعة.

الفلفل مفيد لصحة الشعر و البشرة.

تناول الفلفل يعالج الإمساك.

من أهم فوائد الفلفل علاج نزلات البرد.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.