طريقة عمل بيض عيون بالجبن في المنزل بطريقة شهية، يحب الكثير من الأشخاص تجهيز العديد من الأكلات بطريقة شهية ولذيذة وذلك من جانب التغيير حيث يمكنك عمل بيض عيون بالجبن بمكونات بسيطة، ويمكنك تجهيزها في وقت قليل علي وجبة الإفطار أو العشاء، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم علي طريقة عمل بيض عيون بالجبن في المنزل في وقت قليل.

طريقة عمل بيض عيون بالجبن خطوات تحضير بيض عيون بالجبنة

المكونات، 4 بيضات وصلصة و2 توست وجبنه سيدى وجبنة جودة ، وبصل مكعبات وبقدونس.

في الخطوة الأولي تدهن الصينية بالسمنة ونضيف عليه البقسماط ثم يتم تكسير البيض ونضيف عليه البقدونس ونضع الجبن ونضع علي الوجه سمنه مقدوحة ويتم وضعها في الفرن حتى تنضج.

خطوات عمل بيض بالجبنة

المقادير، بيض وبقسماط وجبنة رومى موتزاريلا بقدونس مفروم وسمنة وملح وفلفل أسود.

في الخطوة يتم وضع التوست في قوالب كاب كيك مدهونة بقليل من الزيت ، بعد ذلك يتم وضعها في الفرن حتى تنضج ثم تضيفي عليها الجبن الشيدر بعد ذلك نضع البيض على التوست ونضيف البقدونس والجبنة الشيدر، ثم يتم وضعها في الفرن على نار متوسطة حتى ينضج وبعد ذلك يتم تناوله وبالهنا والشفا.

طريقة عمل بيض بالجبنة والبقسماط

يمكنك تجهيز بيض بالبقسماط في المنزل بمكونات وخطوات سهلة تقديمها لأطفالك بمذاق رائع وشهي في وقت قليل ونعرض لكم الخطوات كالآتي،

المكونات، بيض وبقسماط وجبنه رومي، بقدونس وفلفل أسود وملح وسمن وموتزاريلا.

يتم تجهيز صينية في الخطوة الأولي ونضع عليها البقسماط ، وتقوم بعد ذلك بتكسير البيض ونضيف الملح والفلفل الأسود ثم نبدأ بوضع البقدونس والجبن ثم نضع البقسماط ويتم وضعها في الفرن حتى تنضج.