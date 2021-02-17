المسخن بالقرصان الفلسطيني الساندوتشات الأشهى بحشو الدجاج

يعد المسخن بالقرصان من الأكلات الفلسطينية الشهيرة والمعروفة في كل الدول العربية حيث يتم تحضير خبز رقيق يشبه عيش الصاج واستخدامه لعمل رولات محشية باللحم أو الدجاج ،يمكن تحضير تلك الوصفة الشهية وتقديمها على الغداء مع باقي الأصناف أو يمكن حشوه بالجبن وتناوله على العشاء فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل. المسخن بالقرصان المقادير اللازمة لعمل الوصفة: المسخن بالقرصان المقادير اللازمة لعمل الوصفة: مقادير الخبز: مقادير الحشو: خطوات تحضير المسخن بالقرصان قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي الزيت والملح وقلبي. أضيفي الماء بالتدريج مع العجن حتى تتكون العجينة. استمري في العجن حتى تحصلي على عجينة ملساء. قومي بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة ثم ادهنيها بالزيت واتركيها نصف ساعة ترتاح. افردي الخبز على سطح أملس مدهون بالزيت حتى تصبح العجينة رقيقة. اخبزي العيش على صاج على درجة حرارة عالية حتى يحمر من الجهتين. اتركي الخبز جانباً ليبرد. قومي بخلط جميع التوابل مع عصير الليمون في وعاء وتبلي الدجاج به. اتركي الدجاج في التتبيلة لمدة ساعتين على الاقل. قومي بتشويح البصل في الزيت على النار حتى يصبح شفاف. أضيفي قطع الدجاج المتبلة وقلبي. أضيفي الماء واتركي المكونات تنضج معاً لمدة ثلث ساعة. قومي بوضع الحشو في الخبز المحضر وأدخليت الفرن حتى ينضج ويحمر من أعلى ثم قدميه. التسجيل بمنصة مدرستي التعليمية للحضور واستكمال التعليم عن بعد خطوات تحضير المسخن بالقرصان الوسوم

يعد المسخن بالقرصان من الأكلات الفلسطينية الشهيرة والمعروفة في كل الدول العربية حيث يتم تحضير خبز رقيق يشبه عيش الصاج واستخدامه لعمل رولات محشية باللحم أو الدجاج ،يمكن تحضير تلك الوصفة الشهية وتقديمها على الغداء مع باقي الأصناف أو يمكن حشوه بالجبن وتناوله على العشاء فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل. المسخن بالقرصان المقادير اللازمة لعمل الوصفة: المسخن بالقرصان المقادير اللازمة لعمل الوصفة: مقادير الخبز: مقادير الحشو: خطوات تحضير المسخن بالقرصان قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي الزيت والملح وقلبي. أضيفي الماء بالتدريج مع العجن حتى تتكون العجينة. استمري في العجن حتى تحصلي على عجينة ملساء. قومي بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة ثم ادهنيها بالزيت واتركيها نصف ساعة ترتاح. افردي الخبز على سطح أملس مدهون بالزيت حتى تصبح العجينة رقيقة. اخبزي العيش على صاج على درجة حرارة عالية حتى يحمر من الجهتين. اتركي الخبز جانباً ليبرد. قومي بخلط جميع التوابل مع عصير الليمون في وعاء وتبلي الدجاج به. اتركي الدجاج في التتبيلة لمدة ساعتين على الاقل. قومي بتشويح البصل في الزيت على النار حتى يصبح شفاف. أضيفي قطع الدجاج المتبلة وقلبي. أضيفي الماء واتركي المكونات تنضج معاً لمدة ثلث ساعة. قومي بوضع الحشو في الخبز المحضر وأدخليت الفرن حتى ينضج ويحمر من أعلى ثم قدميه. التسجيل بمنصة مدرستي التعليمية للحضور واستكمال التعليم عن بعد خطوات تحضير المسخن بالقرصان

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