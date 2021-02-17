طريقة عمل الشاي المثلج بالفواكه في المنزل

تعرفي على طريقة عمل الشاي المثلج في البيت وطريقة تحضيره، في مجتمعاتنا العربية نفضل الشاي الساخن ويعتبر الشاي المثلج أمر غريب لكن بعض الأشخاص يحبون تناوله خصوصاً عند إضافة أصناف من الفواكه إليه مثل الفراولة وهو يستحق التجربة، لذلك إليك المكونات والخطوات لتقومي بتحضيره في منزلك. مكونات عمل الشاي المثلج 4 أكياس من الشاي.

كمية من السكر (بحسب رغبتك).

نصف كوب عصير الليمون.

نصف كوب عصير الفراولة.

ملعقة ونصف نعناع طازج.

حبات فراولة مقطعة.

قطع من الثلج. خطوات عمل الشاي المثلج ضعي حوالي لتر من الماء على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

أضيفي على الماء الشاي، ثم السكر وقلبي المكونات وهو على النار (نار هادئة).

أضيفي ربع كوب من عصير الليمون وتذوقي الشاي إذا كان بحاجة إلى. المزيد من السكر أضيفي.

ثم أضيفي عصير الفراولة على الخليط السابق وقلبي المكونات أيضاً.

ارفعي الشاي من على النار واتركيه جانباً حتى يصبح مثلجا.

أحضري قطع من مكعبات الثلج جاهزة لوضعها على الشاي.

قلبي مكعبات الثلج في الشاي وبذلك تكونين حضرتي الشاي المثلج بنكهة الفراولة والليمون. طريقة تقديم الشاي المثلج بالفواكه مكونات عمل الشاي المثلجخطوات عمل الشاي المثلجطريقة تقديم الشاي المثلج بالفواكه بعد أن تقومي بتحضير الشاي المثلج يمكنك تقديمه بالطريقة التالية: صبي الشاي في الأكواب بحيث يملأ الشاي ثلاثة أرباع الكوب الواحد.

أضيفي قطع من الفراولة في الكوب بحيث تكون مقطعة إلى قطع صغيرة.

أضيفي النعناع الطازج المفروم على وجه الكوب للتزيين.

بعد ذلك يتم تقديم كوب الشاي المثلج وهو بارد.

يعتبر الشاي المثلج من المشروبات الشهيرة في كثير من دول العالم ويتم تقديمه في المطاعم.

هناك نكهات أخرى يمكن إضافتها بدلاً من الفراولة والليمون على كوب الشاي بحسب ما ترغب. التسجيل بمنصة مدرستي التعليمية للحضور واستكمال التعليم عن بعد الوسوم

تعرفي على طريقة عمل الشاي المثلج في البيت وطريقة تحضيره، في مجتمعاتنا العربية نفضل الشاي الساخن ويعتبر الشاي المثلج أمر غريب لكن بعض الأشخاص يحبون تناوله خصوصاً عند إضافة أصناف من الفواكه إليه مثل الفراولة وهو يستحق التجربة، لذلك إليك المكونات والخطوات لتقومي بتحضيره في منزلك. مكونات عمل الشاي المثلج 4 أكياس من الشاي.

كمية من السكر (بحسب رغبتك).

نصف كوب عصير الليمون.

نصف كوب عصير الفراولة.

ملعقة ونصف نعناع طازج.

حبات فراولة مقطعة.

قطع من الثلج. خطوات عمل الشاي المثلج ضعي حوالي لتر من الماء على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

أضيفي على الماء الشاي، ثم السكر وقلبي المكونات وهو على النار (نار هادئة).

أضيفي ربع كوب من عصير الليمون وتذوقي الشاي إذا كان بحاجة إلى. المزيد من السكر أضيفي.

ثم أضيفي عصير الفراولة على الخليط السابق وقلبي المكونات أيضاً.

ارفعي الشاي من على النار واتركيه جانباً حتى يصبح مثلجا.

أحضري قطع من مكعبات الثلج جاهزة لوضعها على الشاي.

قلبي مكعبات الثلج في الشاي وبذلك تكونين حضرتي الشاي المثلج بنكهة الفراولة والليمون. طريقة تقديم الشاي المثلج بالفواكه مكونات عمل الشاي المثلجخطوات عمل الشاي المثلجطريقة تقديم الشاي المثلج بالفواكه بعد أن تقومي بتحضير الشاي المثلج يمكنك تقديمه بالطريقة التالية: صبي الشاي في الأكواب بحيث يملأ الشاي ثلاثة أرباع الكوب الواحد.

أضيفي قطع من الفراولة في الكوب بحيث تكون مقطعة إلى قطع صغيرة.

أضيفي النعناع الطازج المفروم على وجه الكوب للتزيين.

بعد ذلك يتم تقديم كوب الشاي المثلج وهو بارد.

يعتبر الشاي المثلج من المشروبات الشهيرة في كثير من دول العالم ويتم تقديمه في المطاعم.

هناك نكهات أخرى يمكن إضافتها بدلاً من الفراولة والليمون على كوب الشاي بحسب ما ترغب. التسجيل بمنصة مدرستي التعليمية للحضور واستكمال التعليم عن بعد

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