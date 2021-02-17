قشطة الكنافة حضريها بنفسك في منزلك لحشو جميع أنواع الحلويات

يحب الجميع تناول حلوى الكنافة خاصة مع حشو قشطة الكنافة الذي لا يقاوم والذي يظل الأفضل على الرغم من تنوع الحشوات مث حشو المانجو أو الشوكولاتة أو الكاسترد ولكنها تظل الاكثر طلباً خاصة في محلات الحلويات والكافيهات، لذلك يمكنك تجربة تحضيرها بنفسك في منزلك وستعطيك نفس طعم المحضرة بالخارج بل أفضل منها فتابعينا لتعرفي الطريق. قشطة الكنافة الوصفة الأصلية لتحضير القشطة: قشطة الكنافة الوصفة الأصلية لتحضير القشطة: تحتاجين إلى: خمسة أكواب من اللبن السائل.

خمسة ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ستة ملاعق كبيرة من السميد.

ستة ملاعق كبيرة من السكر.

علبتان من القشطة البلدي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. خطوات تحضير حشو القشطة: في وعاء عميق ضعي اللبن السائل ثم أضيفي إليه النشا. قلبي النشا على البارد حتى يذوب تماماً. أضيفي السميد والسكر وقلبي جيداً واحرصي على ألا يكون هناك أى تكتلات. ضعي القجر على نار متوسطة واستمري في التقليب حتى يتكاثف الخليط ويصبح قوام الصو أثقل. أضيفي القشطة وماء الورد وقلبي لعدة دقائق. ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد. يمكنك استخدام القشطة لحشو الكنافة أو أى حلوى تفضلين. طريقة أخرى لعمل قشطة الكنافة: طريقة أخرى لعمل قشطة الكنافة: تحتاجين إلى: كوبان من اللبن البودر.

ربع كوب من دقيق الذرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ربع كوب من السكر الأبيض.

أربع اكواب من الماء. خطوات تحضير القشطة: اخلطي السكر مع الدقيق اللبن في إناء. أضيفي الماء وقلبي جيداً حتى تذوب المكونات. ضعي الوعاء على نار متوسطة وقلبي. اتركي الخليط حتى يتكاثف ثم أضيفي ماء الورد. ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد. ضعي القشطة في الثلاجة حتى تتماسك وتصبح بالشكل المطلوب. أخرجي القشطة من الثلاجة بعد ساعتين على الأقل ثم استخدميها. وصفات طبيعية للجيوب الأنفية أهم أعراض وعلاج الجيوب الأنفية الوسوم

يحب الجميع تناول حلوى الكنافة خاصة مع حشو قشطة الكنافة الذي لا يقاوم والذي يظل الأفضل على الرغم من تنوع الحشوات مث حشو المانجو أو الشوكولاتة أو الكاسترد ولكنها تظل الاكثر طلباً خاصة في محلات الحلويات والكافيهات، لذلك يمكنك تجربة تحضيرها بنفسك في منزلك وستعطيك نفس طعم المحضرة بالخارج بل أفضل منها فتابعينا لتعرفي الطريق. قشطة الكنافة الوصفة الأصلية لتحضير القشطة: قشطة الكنافة الوصفة الأصلية لتحضير القشطة: تحتاجين إلى: خمسة أكواب من اللبن السائل.

خمسة ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ستة ملاعق كبيرة من السميد.

ستة ملاعق كبيرة من السكر.

علبتان من القشطة البلدي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. خطوات تحضير حشو القشطة: في وعاء عميق ضعي اللبن السائل ثم أضيفي إليه النشا. قلبي النشا على البارد حتى يذوب تماماً. أضيفي السميد والسكر وقلبي جيداً واحرصي على ألا يكون هناك أى تكتلات. ضعي القجر على نار متوسطة واستمري في التقليب حتى يتكاثف الخليط ويصبح قوام الصو أثقل. أضيفي القشطة وماء الورد وقلبي لعدة دقائق. ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد. يمكنك استخدام القشطة لحشو الكنافة أو أى حلوى تفضلين. طريقة أخرى لعمل قشطة الكنافة: طريقة أخرى لعمل قشطة الكنافة: تحتاجين إلى: كوبان من اللبن البودر.

ربع كوب من دقيق الذرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ربع كوب من السكر الأبيض.

أربع اكواب من الماء. خطوات تحضير القشطة: اخلطي السكر مع الدقيق اللبن في إناء. أضيفي الماء وقلبي جيداً حتى تذوب المكونات. ضعي الوعاء على نار متوسطة وقلبي. اتركي الخليط حتى يتكاثف ثم أضيفي ماء الورد. ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد. ضعي القشطة في الثلاجة حتى تتماسك وتصبح بالشكل المطلوب. أخرجي القشطة من الثلاجة بعد ساعتين على الأقل ثم استخدميها. وصفات طبيعية للجيوب الأنفية أهم أعراض وعلاج الجيوب الأنفية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قشطة الكنافة حضريها بنفسك في منزلك لحشو جميع أنواع الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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