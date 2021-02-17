مختلفة ولذيذة…..طريقة تحضير كيك الليمون والفراولة

يتم تحضير الكيك بوصفات مختلفة وإضافة الكثير من الإضافات مثل الليمون والفراولة، وبدلاً من شراء الكيك جاهز في الحفلات يمكنك تحضيره في المنزل وإدخال الكثير من الإضافات عليه، لتعرفي على المقادير والخطوات. مكونات تحضير الكيك في المنزل مكونات تحضير الكيك في المنزل أولاً مكونات الكيك: كوب لوز بودرة.

كوب سكر.

ثلاث من بياض البيض.

40 جرام دقيق.

ملعقتان من الزبدة المذابة. ثانياً مكونات كريمة الفراولة: 600 جرام من الفراولة.

100 جرام من السكر.

50 جرام من النشا.

ثلاث من صفار البيض. ثالثاً مكونات موس الليمون: 500 جرام من الليمون.

100 جرام من السكر.

ثلاث صفار البيض.

200 جرام من الشوكولاتة البيضاء.

20 جرام من الجيلاتين.

500 جرام من الكريمة المخفوقة. طريقة تحضير كيك الليمون والفراولة طريقة تحضير كيك الليمون والفراولة طريقة تحضير الكيك: يضاف السكر إلى بياض البيض ويتم تقليبهم معا.

يضاف اللبن والدقيق ودقيق اللوز والسكر والزبدة ويتم تقليبهم معا ًً

يدهن أرضية القالب بالزبدة ويضاف إليه العجينة.

تدخل الفرن حتى تستوي ثم يتم إخراجها. طريقة تحضير كريمة الفراولة: نخفق السكر مع صفار البيض ثم نضيف إليهم النشا.

نضع عصير الفراولة على النار حتى يغلي ثم نضيف عليه خليط البيض والنشا.

نضع الخليط في قالب صغير حتى يبرد ثم ندخلها الفريزر حتى تصبح متماسكة. طريقة تحضير موس الليمون: نخفق كل من السكر وصفار البيض ويتم خلطهم معا ً.

يوضع عصير الليمون على النار ونضيف عليه خليط السكر مع صفار البيض ونتركه حتى يغلي.

ثم نضيف عليه الجيلاتين ونقلب، نارك الخليط يهدأ ثم نضيف عليه الكريمة ونقلب ليصبح موس.

نضيف كريمة الفراولة على قالب الكيك، ثم نضيف فوقه موس الليمون.

يتم تزيين وجه الكيكة بقطع من الفراولة ويمكن إضافة الجليز الأحمر.

يقطع الكيك في شكل مربعات أو مثلثات ويتم تقديمه. كيفية الاشتراك بمسابقة الحلم 2021 Dream مع مصطفي الأغا لربح 3.5 مليون دولار الوسوم

يتم تحضير الكيك بوصفات مختلفة وإضافة الكثير من الإضافات مثل الليمون والفراولة، وبدلاً من شراء الكيك جاهز في الحفلات يمكنك تحضيره في المنزل وإدخال الكثير من الإضافات عليه، لتعرفي على المقادير والخطوات. مكونات تحضير الكيك في المنزل مكونات تحضير الكيك في المنزل أولاً مكونات الكيك: كوب لوز بودرة.

كوب سكر.

ثلاث من بياض البيض.

40 جرام دقيق.

ملعقتان من الزبدة المذابة. ثانياً مكونات كريمة الفراولة: 600 جرام من الفراولة.

100 جرام من السكر.

50 جرام من النشا.

ثلاث من صفار البيض. ثالثاً مكونات موس الليمون: 500 جرام من الليمون.

100 جرام من السكر.

ثلاث صفار البيض.

200 جرام من الشوكولاتة البيضاء.

20 جرام من الجيلاتين.

500 جرام من الكريمة المخفوقة. طريقة تحضير كيك الليمون والفراولة طريقة تحضير كيك الليمون والفراولة طريقة تحضير الكيك: يضاف السكر إلى بياض البيض ويتم تقليبهم معا.

يضاف اللبن والدقيق ودقيق اللوز والسكر والزبدة ويتم تقليبهم معا ًً

يدهن أرضية القالب بالزبدة ويضاف إليه العجينة.

تدخل الفرن حتى تستوي ثم يتم إخراجها. طريقة تحضير كريمة الفراولة: نخفق السكر مع صفار البيض ثم نضيف إليهم النشا.

نضع عصير الفراولة على النار حتى يغلي ثم نضيف عليه خليط البيض والنشا.

نضع الخليط في قالب صغير حتى يبرد ثم ندخلها الفريزر حتى تصبح متماسكة. طريقة تحضير موس الليمون: نخفق كل من السكر وصفار البيض ويتم خلطهم معا ً.

يوضع عصير الليمون على النار ونضيف عليه خليط السكر مع صفار البيض ونتركه حتى يغلي.

ثم نضيف عليه الجيلاتين ونقلب، نارك الخليط يهدأ ثم نضيف عليه الكريمة ونقلب ليصبح موس.

نضيف كريمة الفراولة على قالب الكيك، ثم نضيف فوقه موس الليمون.

يتم تزيين وجه الكيكة بقطع من الفراولة ويمكن إضافة الجليز الأحمر.

يقطع الكيك في شكل مربعات أو مثلثات ويتم تقديمه. كيفية الاشتراك بمسابقة الحلم 2021 Dream مع مصطفي الأغا لربح 3.5 مليون دولار

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