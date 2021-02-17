طريقه عمل الزلابية في المنزل سهلة وسريعة التحضير وبدون تكليف

طريقه عمل الزلابية ، تعد من اشهر واطهي الحلويات ولها مسمي أخر وهو لقمة القاضي، وهذه الحلوي مشهورة في بعض الدول العربية مثل الشام ومصر والعراق والمغرب، ويكثر الطلب عليها خصوصاً في شهر رمضان المبارك، فكثير من البلدان يفضلونها بعد الإفطار، لذلك لقد احضرنا لكم طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة وخطوة بخطوة. طريقه عمل الزلابية طريقه عمل الزلابية اتبعي الخطوات التالية بعناية لكي تحصلي علي زلابية مقرمشة وطرية من الداخل. المقادير: كوبين دقيق.

كوب وثلث من الماء الدافئ.

معلقتين كبار من الكستر البودر.

معلقتين صغيرة من الخميرة الفورية.

معلقتين صغيرة من السكر.

رشه ملح. طريقة التحضير: في وعاء عميق، قومي بوضع جميع المكونات الجافة مثل رشه الملح والدقيق والسكر والخميرة والكستر البودر. ابدئي العجن بالماء الدافئ، كمية الماء علي حسب الدقيق الذي قمتي باختياره، قومي بالعجن جيداً باستخدام المضرب السلك، حتي تحصلي علي عجينة قوامها شبه سائل ولكن ليس خفيف. قومي بتغطيه العجين جيداً، واتركيه حتي تختمر ويرتفع قوامها. بعد تخمير العجين، قومي بتجميع العجين حتي تفرغي الهواء الموجود بداخلها. ضعي طاسة الزيت علي النار، بحيث يكون الزيت دافئ وليس ساخن، ثم قومي بوضع جزء من العجين في يديكِ الشمال وقطعي العجين علي شكل كرات صغيرة باستخدام معلقة بيديكِ اليمين، وضعيها داخل الزيت. بعد أن تحصلي علي اللون الذهبي، اخرجي الزلابية في طبق التقديم، اتركيها حتي تبرد. للتزين يمكنك تزينها بأي شئ تريدينه، يمكنك استخدام الشيكولاته أو عسل ابيض أو الشربات أو باستخدام السكر البودر. لكي تتعرفي علي وصفات أخري قومي بالضغط هنا. "جديد" رابط منصة مدرستي للتعلم عن بعد وكيفية استخدامها وتسجيل الدخول المقادير:طريقة التحضير: الوسوم

طريقه عمل الزلابية ، تعد من اشهر واطهي الحلويات ولها مسمي أخر وهو لقمة القاضي، وهذه الحلوي مشهورة في بعض الدول العربية مثل الشام ومصر والعراق والمغرب، ويكثر الطلب عليها خصوصاً في شهر رمضان المبارك، فكثير من البلدان يفضلونها بعد الإفطار، لذلك لقد احضرنا لكم طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة وخطوة بخطوة. طريقه عمل الزلابية طريقه عمل الزلابية اتبعي الخطوات التالية بعناية لكي تحصلي علي زلابية مقرمشة وطرية من الداخل. المقادير: كوبين دقيق.

كوب وثلث من الماء الدافئ.

معلقتين كبار من الكستر البودر.

معلقتين صغيرة من الخميرة الفورية.

معلقتين صغيرة من السكر.

رشه ملح. طريقة التحضير: في وعاء عميق، قومي بوضع جميع المكونات الجافة مثل رشه الملح والدقيق والسكر والخميرة والكستر البودر. ابدئي العجن بالماء الدافئ، كمية الماء علي حسب الدقيق الذي قمتي باختياره، قومي بالعجن جيداً باستخدام المضرب السلك، حتي تحصلي علي عجينة قوامها شبه سائل ولكن ليس خفيف. قومي بتغطيه العجين جيداً، واتركيه حتي تختمر ويرتفع قوامها. بعد تخمير العجين، قومي بتجميع العجين حتي تفرغي الهواء الموجود بداخلها. ضعي طاسة الزيت علي النار، بحيث يكون الزيت دافئ وليس ساخن، ثم قومي بوضع جزء من العجين في يديكِ الشمال وقطعي العجين علي شكل كرات صغيرة باستخدام معلقة بيديكِ اليمين، وضعيها داخل الزيت. بعد أن تحصلي علي اللون الذهبي، اخرجي الزلابية في طبق التقديم، اتركيها حتي تبرد. للتزين يمكنك تزينها بأي شئ تريدينه، يمكنك استخدام الشيكولاته أو عسل ابيض أو الشربات أو باستخدام السكر البودر. لكي تتعرفي علي وصفات أخري قومي بالضغط هنا. "جديد" رابط منصة مدرستي للتعلم عن بعد وكيفية استخدامها وتسجيل الدخول المقادير:طريقة التحضير:

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