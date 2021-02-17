التخلص من الهالات السوداء وانتفاخات تحت العين بوصفات سهلة وفعالة

التخلص من الهالات السوداء وانتفاخات تحت العين، حيث تعتبر من اكثر المشاكل الجمالية التي تواجهنا لتأثيرها على حيوية البشرة وإعطائها مظهر مرهق ومتعب،هناك العديد من الأسباب المسببة للهالات السوداء وانتفاخات تحت العين والتي لا تقتصر علي عدم النوم لفترة كافية فقط مثل الجفاف وحك جلد العين بقوة، ومنها أسباب صحية مثل الحساسية يجب أن تستشيري طبيبك عنها،ومنها أسباب وراثية، حيث تظهر الهالات باللون الأزرق أو الأسود علي حسب نوع البشرة وذلك لأن سماكة الجلد تحت العين رقيق جداً, فتظهر الأوعية الدموية الرقيقة تحتها.

طرق طبيعية للتخلص من الهالات والانتفاخات العين بسهولة

للتخلص من الهالات السوداء يجب عليكي القيام ببعض التغييرات في بعض عاداتك اليومية وروتينك اليومي للعناية ببشرتك كالاتي:

خذي قسطا كافيا من النوم ليلا: احرصي على حصولك على قسط من النوم من 7 ل9 ساعات يومياً وللحصول علي ذلك لا تشربي مشروبات تحتوي علي الكافيين ليلاً، يمكنك القيام بتمارين اليوجا وتمارين التأمل فهي تساعدك علي الاسترخاء.

لا تعرضي بشرتك للشمس مباشرة:إن التعرض للشمس يعرض بشرتك للأشعة الضارة مما يتسبب في ظهور علامات تقدم السن وبالتالي ظهور الهالات و خطوط حول العين، احرصي علي وضع واقي شمس مناسب لبشرتك وبدرجة حماية كافية.

لا تنسي شرب الماء : إن شرب الماء يعطي بشرتك الحيوية ويقي من الجفاف الذي يعد السبب الرئيسي لظهور الانتفاخات تحت العين، كما أن تقليلك لاستهلاك الصوديوم من خلال تقليلك للملح في الأطعمة سيخفف ظهور الانتفاخات.

إليك بعض الطرق الطبيعية والفعالة للتخلص من الهالات السوداء و انتفاخات تحت العين.

وصفة الفازلين وجل الصبار : في وعاء قومي بوضع ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقة كبيرة من جل الصبار ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم أفرغي كبسولة فيتامين E علي الخليط، قومي بخلط المزيج جيداً حتي يصبح في قوام كريمي،ضعي الكريم تحت العين مع التدليك لمدة 4-5 دقائق وقومي بإزالته بقطنة نظيفة و اتركيه ليلاً. يعمل الفازلين على الحفظ على رطوبة الجلد و محاربة الجفاف وبإضافة بقية المكونات ستكوني حصلتي على الاستفادة الكاملة من العناصر الغنية للبشرة.

: في وعاء قومي بوضع ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقة كبيرة من جل الصبار ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم أفرغي كبسولة فيتامين E علي الخليط، قومي بخلط المزيج جيداً حتي يصبح في قوام كريمي،ضعي الكريم تحت العين مع التدليك لمدة 4-5 دقائق وقومي بإزالته بقطنة نظيفة و اتركيه ليلاً. يعمل الفازلين على الحفظ على رطوبة الجلد و محاربة الجفاف وبإضافة بقية المكونات ستكوني حصلتي على الاستفادة الكاملة من العناصر الغنية للبشرة. وصفة معجون الطماطم والليمون: اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون و2 ملعقة كبيرة من عصير الطماطم والقليل من الدقيق حتي تحصلي على قوام معجون متماسك، قومي بوضع الخليط تحت العين لمدة ربع ساعة ثم أغسليه بماء بارد.

وصفة البابونج وماء الورد : في وعاء ضعي منقوع البابونج مع ملعقتين كبيرة من ماء الورد، ثم قومي بوضع القطن في الوعاء وضعيه تحت عينيك، كرري تلك الخطوة عند جفاف القطنة، ثم اغسلي بوجهك بالماء.

: في وعاء ضعي منقوع البابونج مع ملعقتين كبيرة من ماء الورد، ثم قومي بوضع القطن في الوعاء وضعيه تحت عينيك، كرري تلك الخطوة عند جفاف القطنة، ثم اغسلي بوجهك بالماء. وصفة القهوة وزيت جوز الهند : اخلطي ملعقة من مسحوق القهوة وملعقة من زيت جوز الهند، ثم ضعيها تحت العين مع القيام بمساج خفيف وبرفق بأصبعك لمدة 3-4 دقائق، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة وقومى بغسله جيداً بالماء.

: اخلطي ملعقة من مسحوق القهوة وملعقة من زيت جوز الهند، ثم ضعيها تحت العين مع القيام بمساج خفيف وبرفق بأصبعك لمدة 3-4 دقائق، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة وقومى بغسله جيداً بالماء. وصفة الخيار: قومي بتقطيع ثمرة خيار متوسطة لشرائح متوسطة، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم قومي بوضع شرائح الخير على العين لمدة 10 دقائق ثم أغسلي وجهك بالماء.

ولا تنسي أن الاهتمام بالبشرة هو العامل الرئيسي لجمالك والحفاظ علي بشرتك من علامات تقدم السن وباستخدام وصفات طبيعية لروتين بشرتك.