وصفات سحرية لوجبات الأطفال الشهية

تحرص كل ام على تقديم الطعام الصحي لاسرتها وخاصة الاطفال ومن الصعب إقناع الأطفال بالوجبات المنزلية كبديل للوجبات السريعة من المطاعم برغم جهود الامهات المبذولة لتنويع الوجبات واضافة نكهات لها لذلك نقدم لكي اليوم سيدتي مجموعة من الوصفات السحرية لوجبات الاطفال. شيبسي بالجبنة المكونات: 2 خبز تورتيلا او كمية حسب رغبتك

3 ملعقة كبيرة زبدة سائلة

نصف كوب جبن بارميزان

نصف ملعقة صغيرة ثوم باودر

نصف ملعقة صغيرة بابريكا او فلفل احمر حلو طريقة عمل الشيبسي بالجبنة: اخلطي الزبدة والبابريكا والثوم معا جيدا

قطعي خبر التورتيلا بالمقص مربعات او مثلثات حسب رغبتك

جهزي صينية بها ورق زبدة وقومي برص الخبز عليها ثم اسكبي عليه خليط الزبدة بالثوم والبابريكا ثم رشي عليها الجبن البارميزان

اخدلي الصينية في الفرن لمدة خمس دقائق وقدميها مع الصوص المفضل لهم أقراص البطاطس المبشورة المكونات: 2 كوب من البطاطس المبشورة

ملعقة كبيرة بصل مفروم

2 ملعقة كبيرة دقيق

3 بيضات

ملعقة ونصف صغيرة ملح

زيت طريقة تحضير أقراص البطاطس المبشورة: صفي البطاطس المبشورة من السوائل جيدا

ضعي البطاطس والبصل والبيض المخفوق والدقيق والملح معا في وعاء وامزجيهم جيدا

جهزي مقلاية على النار وضعي بها كمية كافية من الزيت لتحمير أقراص البطاطس

شكلي البطاطس أقراص أو حسب رغبتك وضعيها في الزيت

حمري البطاطس على كل الجوانب حتى تكتسب اللون الذهبي

قدمي البطاطس ساخنة مع الصوص المفضل لأولادك أصابع النقانق المقلية المكونات: كوب دقيق

نصف كوب دقيق ذرة

ربع كوب سكر

كوب وربع لبن رايب

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة ملح

بيضة

2 ملعقة كبيرة زبد سائل

كيلو من النقانق

عيدان شيش

زيت طريقة تحضير أصابع النقانق المقلية: قومي بخلط الدقيق ودقيق الذرة والسكر والبيكنج باودر والملح جيدا

ضيفي الزبدة السائلة وقلبي جيدا

اخلطي البيض واللبن الرايب ونصف ملعقة بيكنج باودر معا ثم ضيفيهم في منتصف الخليط السابق وقلبيهم معا جيدا

اغرسي العيدان الخشبية في النقانق كما موضح بالصورة ثم اغمسيها في الخليط

اقلي النقانق في مقلاية بها زيت غزير حتى تكتسب اللون الذهبي

قدمي النقانق الساخنة مع الصوص المفضل لأولادك "جديد" رابط منصة مدرستي للتعلم عن بعد وكيفية استخدامها وتسجيل الدخول الوسوم

تحرص كل ام على تقديم الطعام الصحي لاسرتها وخاصة الاطفال ومن الصعب إقناع الأطفال بالوجبات المنزلية كبديل للوجبات السريعة من المطاعم برغم جهود الامهات المبذولة لتنويع الوجبات واضافة نكهات لها لذلك نقدم لكي اليوم سيدتي مجموعة من الوصفات السحرية لوجبات الاطفال. شيبسي بالجبنة المكونات: 2 خبز تورتيلا او كمية حسب رغبتك

3 ملعقة كبيرة زبدة سائلة

نصف كوب جبن بارميزان

نصف ملعقة صغيرة ثوم باودر

نصف ملعقة صغيرة بابريكا او فلفل احمر حلو طريقة عمل الشيبسي بالجبنة: اخلطي الزبدة والبابريكا والثوم معا جيدا

قطعي خبر التورتيلا بالمقص مربعات او مثلثات حسب رغبتك

جهزي صينية بها ورق زبدة وقومي برص الخبز عليها ثم اسكبي عليه خليط الزبدة بالثوم والبابريكا ثم رشي عليها الجبن البارميزان

اخدلي الصينية في الفرن لمدة خمس دقائق وقدميها مع الصوص المفضل لهم أقراص البطاطس المبشورة المكونات: 2 كوب من البطاطس المبشورة

ملعقة كبيرة بصل مفروم

2 ملعقة كبيرة دقيق

3 بيضات

ملعقة ونصف صغيرة ملح

زيت طريقة تحضير أقراص البطاطس المبشورة: صفي البطاطس المبشورة من السوائل جيدا

ضعي البطاطس والبصل والبيض المخفوق والدقيق والملح معا في وعاء وامزجيهم جيدا

جهزي مقلاية على النار وضعي بها كمية كافية من الزيت لتحمير أقراص البطاطس

شكلي البطاطس أقراص أو حسب رغبتك وضعيها في الزيت

حمري البطاطس على كل الجوانب حتى تكتسب اللون الذهبي

قدمي البطاطس ساخنة مع الصوص المفضل لأولادك أصابع النقانق المقلية المكونات: كوب دقيق

نصف كوب دقيق ذرة

ربع كوب سكر

كوب وربع لبن رايب

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة ملح

بيضة

2 ملعقة كبيرة زبد سائل

كيلو من النقانق

عيدان شيش

زيت طريقة تحضير أصابع النقانق المقلية: قومي بخلط الدقيق ودقيق الذرة والسكر والبيكنج باودر والملح جيدا

ضيفي الزبدة السائلة وقلبي جيدا

اخلطي البيض واللبن الرايب ونصف ملعقة بيكنج باودر معا ثم ضيفيهم في منتصف الخليط السابق وقلبيهم معا جيدا

اغرسي العيدان الخشبية في النقانق كما موضح بالصورة ثم اغمسيها في الخليط

اقلي النقانق في مقلاية بها زيت غزير حتى تكتسب اللون الذهبي

قدمي النقانق الساخنة مع الصوص المفضل لأولادك "جديد" رابط منصة مدرستي للتعلم عن بعد وكيفية استخدامها وتسجيل الدخول

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