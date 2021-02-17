احلى سويسرول بالشيكولاته شهى بطريقة جديده ومميزه وسهله وطعم رائع جدا باقل تكلفه

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طريقه عمل سويسرول الشيكولاته سويسرول الشيكولاتة من أحد أنواع الحلويات التي يحبها كثير من الأطفال والكبار والشباب حيث يمكن لكل أم تحضيرها بكل سهولة بعد أن تقوم بقراءة هذا الموضع الذي يتناول طريقة تحضير وعمل سويسرول الشيوكولاتة في المنزل دون الحاجة للقيام بشرائه في محلات بيع الحلويت، فتابعي مطبخنا حتى تتعرفين على أشهى وألذ الأكلات.
طريقه عمل سويسرول الشيكولاته
يتطلب منك لتحضير السويسرول اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة مع وجود بعض من المقادير الذي يمكن أن تكون موجودة بالفعل في مطبخك والتي تتمثل فيما يلي:المقادير:
- 2/1 كوب من الدقيق الأبيض.
- 2/1 كوب من السكر الأبيض الناعم.
- 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.
- 4/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة كبيرة ماء ساخن.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 5 ملاعق كبيرة كريم شانتيه.
- 4/1 كوب عصير برتقال.
- 5 حبات بيض كبيرة الحجم.
- قطع من الفراولة أو التوت أو شوكولاتة مذابة للتزين.
- اعتادي سيدتي عند تحضيرك لأحد أنواع الحلويات قومي في البداية بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- بعدها قومي بإحضار وعاء اخفقي به البيض ومن ثم السكر والفانيليا واستمري في الخفق حتى يتضاعف حجم البيض مع المكونات ويكون باللون الفاتح.
- في وعاء أخر قومي بخلط مسحوق الكاكاو مع الدقيق والملح واخلطي جيداً، يضاف بعد ذلك العصير ومن ثم خليط الدقيق ولكن تدريجياً.
- ضيفي الماء ثم استمري في الخفق حتى أن تتجانس المكونات مع بعضها.
- ك تأتين بعد ذلك بصينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة منثورة عليها قليل من الدقيق الأبيض، اسكبي فوقها الخليط وضعيه في الفرن لمدة 15 دقيقة.
- بعد أن تنضج العجينة اخرجيها من الفرن وتركيها حتى تبرد، ثم يتم قلبها على قطعة نظيفة من القماش أو يكون من الأفضل استخدام ورق الزبدة حتى لا تلتصق به.
- تسقى الكيك بقليل من العصير وتترك لتجف ثم يوضع الكريم شانتيه ووزعيه بطريقة جيدة وبعدها يتم لف الكيك على هيئة رول بقطعة ورق الزبدة.
- ثم ضعيه في الثلاجة ويقدم بارد مع صوص الشيكولاتة. وحبات الفراولة أو التوت.
- إعلان وزارة الصحة عن ضرورة التسجيل في تطبيق صحتي للقاح كورونا
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طريقه عمل سويسرول الشيكولاته سويسرول الشيكولاتة من أحد أنواع الحلويات التي يحبها كثير من الأطفال والكبار والشباب حيث يمكن لكل أم تحضيرها بكل سهولة بعد أن تقوم بقراءة هذا الموضع الذي يتناول طريقة تحضير وعمل سويسرول الشيوكولاتة في المنزل دون الحاجة للقيام بشرائه في محلات بيع الحلويت، فتابعي مطبخنا حتى تتعرفين على أشهى وألذ الأكلات.
طريقه عمل سويسرول الشيكولاته
يتطلب منك لتحضير السويسرول اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة مع وجود بعض من المقادير الذي يمكن أن تكون موجودة بالفعل في مطبخك والتي تتمثل فيما يلي:المقادير:
- 2/1 كوب من الدقيق الأبيض.
- 2/1 كوب من السكر الأبيض الناعم.
- 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.
- 4/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة كبيرة ماء ساخن.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 5 ملاعق كبيرة كريم شانتيه.
- 4/1 كوب عصير برتقال.
- 5 حبات بيض كبيرة الحجم.
- قطع من الفراولة أو التوت أو شوكولاتة مذابة للتزين.
- اعتادي سيدتي عند تحضيرك لأحد أنواع الحلويات قومي في البداية بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- بعدها قومي بإحضار وعاء اخفقي به البيض ومن ثم السكر والفانيليا واستمري في الخفق حتى يتضاعف حجم البيض مع المكونات ويكون باللون الفاتح.
- في وعاء أخر قومي بخلط مسحوق الكاكاو مع الدقيق والملح واخلطي جيداً، يضاف بعد ذلك العصير ومن ثم خليط الدقيق ولكن تدريجياً.
- ضيفي الماء ثم استمري في الخفق حتى أن تتجانس المكونات مع بعضها.
- ك تأتين بعد ذلك بصينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة منثورة عليها قليل من الدقيق الأبيض، اسكبي فوقها الخليط وضعيه في الفرن لمدة 15 دقيقة.
- بعد أن تنضج العجينة اخرجيها من الفرن وتركيها حتى تبرد، ثم يتم قلبها على قطعة نظيفة من القماش أو يكون من الأفضل استخدام ورق الزبدة حتى لا تلتصق به.
- تسقى الكيك بقليل من العصير وتترك لتجف ثم يوضع الكريم شانتيه ووزعيه بطريقة جيدة وبعدها يتم لف الكيك على هيئة رول بقطعة ورق الزبدة.
- ثم ضعيه في الثلاجة ويقدم بارد مع صوص الشيكولاتة. وحبات الفراولة أو التوت.
- إعلان وزارة الصحة عن ضرورة التسجيل في تطبيق صحتي للقاح كورونا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احلى سويسرول بالشيكولاته شهى بطريقة جديده ومميزه وسهله وطعم رائع جدا باقل تكلفه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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