طريقة تحضير حلوي لقمة الباشا بمكونات متوفرة في كل منزل .. حلوي تركية رائعة

تحضير حلوي لقمة الباشا بطريقة سهلة وبسيطة ، فهي حلوي سهلة وبسيطة جدا ومكوناتها متوفرة في كل منزل ولكنها رائعة وذات شكل مميز فيمكن تقديمها في المناسبات لان لها شكل جمالي خاص وهي غير مكلفة نهائيا حيث إنها تتكون من الحليب والدقيق والسكر وهي مكونات متوفرة في كل منزل، فالحلويات من الاطباق الرئيسية في كل المناسبات والمحببة ايضا لدي الجميع في أي وقت فهي تعكي احساس بالسعادة فور تناولها، والأن سوف نري طريقة عملها بخطوات سهلة وبسيطة علي طريقة الشيف الرائعة أية حبيب.

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مكونات حلوي لقمة الباشا

• كوب من الدقيق.

• كوب من السكر.

• لتر من الحليب.

• ٤ ملاعق كبيرة من الزبدة.

• فانيليا.

• كوب من جوز الهند المبشور.

• كريم شانتيه أو كريمة خفق حلويات .

طريقة تحضير حلوي لقمة الباشا الاقتصادية

• نقوم بإضافة كوب من الدقيق وكوب من السكر الي لتر من الحليب البارد ونقلبهم جيدا حتي يمتزجوا دون وجود أي تكتلات، ثم نضع الخليط علي نار هادئة مع الاستمرار في التقليب حتي الغليان وحتي يتغير قوامه ويصبح ثقيلا غير سائلا.

• نقوم بإضافة ٤ ملاعق من الزبدة الي خليط الحليب والدقيق ونقلبها جيدا، ثم نضيف الفانيليا، ونستطيع استبدال نكهة الفانيليا بأي نكهات أخري مناسبة مثل ماء الورد أو الكاكاو حسب الرغبة.

• نستمر في تقليب الخليط حتي نحصل علي القوام المناسب.

• نحضر إناء مناسب لحجم الخليط ثم نضع طبقة من جوز الهند المبشور علي سطح الإناء، ثم نضع خليط الحليب والدقيق والزبدة ونقوم بفردها جيدا ونتركها في مبرد الطعام حتي تبرد وتتماسك تماما لنتمكن من تقطيعها.

• لتحضير طبقة من الكريمة الرائعة، يمكننا استخدام كوب من كريمة الحلويات مباشرة علي الخليط ويمكننا تحضير طبقة الكريمة عن طريق إضافة مسحوق الكريم شانتيه الي كوب الا ربع من الحليب البارد، ونضربهم جيدا حتي يتكون خليط ثقيل يشبه الكريمة ونضعها علي خليط الحلوى ثم نقوم بتقطيعها الي اجزاء طولية ونضع طبقة من جوز الهند او المكسرات او الفول السوداني للتزين ولإضافة طعم رائع للحلوى، ثم نقوم بلف القطع الطولية علي شكل رول فتصبح طبقة جوز الهند المبشور هي الطبقة الخارجية ونتركه لمدة ساعة في مبرد الطعام حتي يتماسك ونستطيع تقديمه ونستمتع بطعمه الرائع.