فوائد اللب السوري للصحة والبشرة والشعر ودوره للحد من الأمراض المزمنة

فوائد اللب السوري للصحة لا تعد ولا تحصى، حيث أن اللب السوري أو بذور دوار الشمس كما تعُرف في الكثير من الدول هي التسلية الأولى المفضلة لدى الكثيرين سواء من الرجال، النساء، والأطفال، كما أن أسعاره بسيطة وفي متناول الجميع، فهو يعد من المكسرات الغنية بالكثير من العناصر الغذائية التي تفيد صحة الجسم وتحفز نموه أمثال الزنك، والنحاس، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، وكل عنصر منهم يحتاجه الجسم بشكل خاص لاستمداد الطاقة والقوة، واليوم نقدم لكم أهم فوائد اللب السوري لصحة الإنسان وجمال البشرة.

يحتوي على العديد من الأحماض المشبعة، والتي من شأنها أن تقوم بالحد من مستويات الكولسترول المرتفعة التي تؤثر بالسلب على مرضى القلب، لذا فهو من أهم المواد الغذائية التي تقي القلب من التعرض إلى نوبات قلبية عن طريق الحرص على تناول بعض حباته باستمرار.

يقي الجسم من خطورة الإصابة ببعض الأمراض السرطانية، نظرًا لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة التي تقلل من انتشار الخلايا السرطانية.

مفيد لمرضى الضغط بسبب غناه بـ أوميجا 3 التي تقلل من مخاطر الإصابة بضغط الدم المرتفع، والأزمات القلبية، كما أنها تقي الجسم من التعرض إلى تصلب الشرايين.

يقوم بمد الجسم والدم بالكثير من المعادن الأساسية والألياف التي تعد من العوامل الأساسية في بناء وتكوين الدم، كما أنه يقي الجسم من مخاطر الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.

يقي الفم من جميع البكتريا الضارة والتي تتسبب في تسوس الأسنان، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على اللثة من الالتهابات وتقاوم بكتريا التسويس.

فوائد اللب السوري للصحةفوائد اللب السوري للبشرة

يساعد على جعل البشرة أكثر نقاءً نتيجة احتوائه على الكثير من الفيتامينات الهائلة مثل فيتامين أ، والذي بدوره يقوم بتجديد خلايا البشرة واستعادة حيويتها ونضارتها، مما يقلل من ظهور التجاعيد ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة، كما أن تناوله باستمرار يفيد في تحسين الدورة الدموية مما يحفز بصيلات الشعر ويقويها.

يحتوي على العديد من المواد الغذائية التي تنجح في حرق الكثير من الدهون الموجودة داخل الجسم، ما يزيد من قدرة الجسم على حرق الكثير من السعرات الحرارية المتراكمة