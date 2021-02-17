طريقة عمل بسكويت السابليه المحشي بطريقة غير متعبة وبسيطة بشكل مختلف

بسكويت السابليه المحشي من الأنواع الشهية واللذيذة من أنواع البسكويت السهلة التحضير والغير متعبة، لأن عمله لا يتطلب جهد كبير، وهو من الأنواع التي يمكن تجهيزها في العزومات وأعياد الميلاد ويفضلونه الأطفال كثيراً، وأيضا يمكننا أن نجعل الأطفال يساعدون أمهاتهم في حشو وتزيين البسكويت، كفكرة جيدة لمشاركة الأطفال للأم في أعمال المطبخ، وكنوع من التسلية لهم ويمكن حشوه بعدة أنواع مختلفة منها الفراولة بأنواعها والشيكولاتة وغيرهم، وسوف نعرض عليكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات بسكويت السابليه المحشي البسيطة والموجودة في كل منزل وكيفية تحضيره.

مقادير بسكويت السابليه المحشي

بسكويت السابليه المحشي من البسكوتات اللذيذة التى تتكون من مقادير بسيطة وهي كالآتي:

3/4 1 كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر‏.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب من السكر البودرة.

حبة من‏ البيض.

رشة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.‏

للتزيين

مربي ( أي نوع متوفر لديك ).

سكر بودرة.

طريقة الإعداد والتحضير

يحضر هذا النوع مثل الأنواع الأخرى الممتازة التي تخرج بطعم خرافة ويحير وهذه الطريقة كالآتي:

نخفق البيض مع الفانيليا ونضيف عليهم السكر ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي أو اليدوي. ننخل الدقيق ونقلب به البيكنج بودر والملح ونضع عليهم الزبدة ونفرك بها الدقيق حتى يصبح مثل الفتيت. بعد ذلك نضيف عليه خليط البيض ونبدأ في العجن حتى تصبح لدينا عجينة طرية متماسكة وإذا كانت العجينة يابسة نضع عليها ملعقتين من اللبن. نضع العجينة بعد ذلك في الثلاجة لمدة ساعتين أو أقل. نفرد العجينة على شكل فطيرة بسمك 4 ملي بعد ذلك نشكلها على حسب الشكل المرغوب ونشكل نصف عدد الأشكال بعمل فجوة في المنتصف. نضع قطع البسكويت في صينية مدهونة وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد أن تستوي نخرجها من الصينية ونتركه حتى يبرد. نضع المربى على القطعة المستوية ثم نضع عليها القطعة التي يوجد بها فجوة ونضغط جيداً. نرش عليه السكر أو من غيره ويقدم بألف هنا وشفا.