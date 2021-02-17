طريقه عمل البسبوسة خطوة بخطوة في المنزل زي المطاعم وفي وقت قصير

طريقه عمل البسبوسة ، تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة لدي بعض من الدول، وتختلف طرق تحضيرها من مكان لأخر، وتوجد بكثرة في جميع أيام السنة وليست مرتبطة بمناسبة معينة، فهي تعد من الحلويات التي تحظي بشعبية كبيرة عند الناس، يوجد منها أصناف كثيرة، فمنها البسبوسة بالقشطة أو الشكولاته أو جوز الهند وغيرهم. طريقه عمل البسبوسة طريقه عمل البسبوسة نسبة نجاح البسبوسة تعتمد علي استخدام معايير صحيحة من المقادير، حتي تحصلي علي نتيجة ناجحة. المقادير: نصف كيلو من السميد الناعم.

كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب من السمنة السائلة.

عدد 4ملاعق جوز هند (نصف كوب).

معلقتين شربات ثقيل، يمكنك استبداله بمعلقتين عسل كلوكوز أو عسل ابيض. طريقة التحضير: احضري صينية وقومي دهنها بقليل من السمنة حتي تصل إلي الحواف، واتركيها جانباً. في وعاء عميق، ضعي السكر و جوز الهند واللبن ومعلقتين الشربات الثقيل، ثم قومي بتقليبهم جيداً بالمضرب السلك. في وعاء أخر، ضعي دقيق السميد والسمنة، ثم قومي بتقليبهم جيداً، حتي تتأكدي انهم تم خلطهم معاً. ضيفي خليط السكر إلي الوعاء الذي يحتوي علي الدقيق والسمنة، ثم أكملي التقليب وليس العجن. بعد تقليب جميع المكونات معاً، ضعي عجينة البسبوسة في الصينية المغطاة بالسمن، وقومي بفردها داخل الصينية. ضعي الصينية داخل الفرن علي درجة حرارة متوسطة، واتركيها حتي تنضج. يمكنك استخدام اي نوع حشو تريدينه علي البسبوسة قبل أن توضع في الفرن، وإذا كنتي تريدين وضع قشطة بداخلها، ضعي طبقة خفيفة من عجينة البسبوسة، ثم ضعي القشطة، ثم أضيفي طبقة فوقها من عجينة البسبوسة. المقادير:طريقة التحضير: طريقة تحضير الشربات: في وعاء، ضعي كوبين من الماء وأضيفي إليهم كوب ونصف من السكر، ثم اتركيه علي النار حتي يغلي، ثم ضعي عصير نصف لمونة.

عندما تلاحظين غليان في الشربات، أضيفي كيس فانيليا ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي، لكي تعطيه مزاج طيب.

ضيفي الشربات إلي البسبوسة وهو ساخن، بعد أن تقوم البسبوسة بشرب كمية الشربات المضافة إليها، قومي بتغطيتها ووضعها داخل الفرن وهو دافئ وليس مشتعل، لكي يكون قوامها طري. أفضل طرق تخزين الخرشوف لفترة طويلة استعداداً لشهر رمضان الوسوم

طريقه عمل البسبوسة ، تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة لدي بعض من الدول، وتختلف طرق تحضيرها من مكان لأخر، وتوجد بكثرة في جميع أيام السنة وليست مرتبطة بمناسبة معينة، فهي تعد من الحلويات التي تحظي بشعبية كبيرة عند الناس، يوجد منها أصناف كثيرة، فمنها البسبوسة بالقشطة أو الشكولاته أو جوز الهند وغيرهم. طريقه عمل البسبوسة طريقه عمل البسبوسة نسبة نجاح البسبوسة تعتمد علي استخدام معايير صحيحة من المقادير، حتي تحصلي علي نتيجة ناجحة. المقادير: نصف كيلو من السميد الناعم.

كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب من السمنة السائلة.

عدد 4ملاعق جوز هند (نصف كوب).

معلقتين شربات ثقيل، يمكنك استبداله بمعلقتين عسل كلوكوز أو عسل ابيض. طريقة التحضير: احضري صينية وقومي دهنها بقليل من السمنة حتي تصل إلي الحواف، واتركيها جانباً. في وعاء عميق، ضعي السكر و جوز الهند واللبن ومعلقتين الشربات الثقيل، ثم قومي بتقليبهم جيداً بالمضرب السلك. في وعاء أخر، ضعي دقيق السميد والسمنة، ثم قومي بتقليبهم جيداً، حتي تتأكدي انهم تم خلطهم معاً. ضيفي خليط السكر إلي الوعاء الذي يحتوي علي الدقيق والسمنة، ثم أكملي التقليب وليس العجن. بعد تقليب جميع المكونات معاً، ضعي عجينة البسبوسة في الصينية المغطاة بالسمن، وقومي بفردها داخل الصينية. ضعي الصينية داخل الفرن علي درجة حرارة متوسطة، واتركيها حتي تنضج. يمكنك استخدام اي نوع حشو تريدينه علي البسبوسة قبل أن توضع في الفرن، وإذا كنتي تريدين وضع قشطة بداخلها، ضعي طبقة خفيفة من عجينة البسبوسة، ثم ضعي القشطة، ثم أضيفي طبقة فوقها من عجينة البسبوسة. المقادير:طريقة التحضير: طريقة تحضير الشربات: في وعاء، ضعي كوبين من الماء وأضيفي إليهم كوب ونصف من السكر، ثم اتركيه علي النار حتي يغلي، ثم ضعي عصير نصف لمونة.

عندما تلاحظين غليان في الشربات، أضيفي كيس فانيليا ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي، لكي تعطيه مزاج طيب.

ضيفي الشربات إلي البسبوسة وهو ساخن، بعد أن تقوم البسبوسة بشرب كمية الشربات المضافة إليها، قومي بتغطيتها ووضعها داخل الفرن وهو دافئ وليس مشتعل، لكي يكون قوامها طري. أفضل طرق تخزين الخرشوف لفترة طويلة استعداداً لشهر رمضان

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