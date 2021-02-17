أقوي وصفة سحرية لتبييض المناطق الحساسة والجسم كله في 3 أيام أسرع وصفه تفتيح

أقوي وصفة سحرية لتبييض المناطق الحساسة والجسم كله يعاني الكثير من السيدات من اسمرار المنطقة الحساسة وظهور البقع الداكنة بالجسم، منها منطقة تحت الإبط والمنطقة الحساسة وبين الفخذين، مما يجعلها تبذل قصار جهدها في البحث المستمر عن أهم المنتجات والمستحضرات التي تمكنهم من تفتيح المناطق الحساسة، ولكن لن نرغب دائماً في استخدام المواد الكيميائية لأنها تتلف البشرة وتسبب لنا الكثير من المشاكل ونحن في غنى عنها، كما أننا نمتلك العديد من المكونات الطبيعية الفعالة في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم والمنطقة الحساسة بشكل خاص، كما أنها تزيد من نعومة وترطيب البشرة، ونحن اليوم سوف نتعرف على وصفات طبيعية تعمل عل تبيض المناطق الحساسة.

لتبييض المناطق الحساسة والجسم بطريقة طبيعية

بإمكانك تطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح المنطقة الحساسة بشكل سريع منها الآتي:

نقوم بإحضار ثمرتان من الخيار، وكمية مناسبة من الكركم، والقليل من عصير الليمون.

نقوم بتقطيع الخيار لشرائح بحجم صغير.

نقوم بوضع شرائح الخيار على المنطقة المرغوب تفتيحها.

نقوم بعصر حبة الخيار وتخلط مع مسحوق الكركم ويضاف لها القليل من عصير الليمون وتخلط المكونات معاً حتى تتجانس.

يترك الخليط على البشرة وتترك لمدة نصف ساعة، ومن ثم تغسل بالماء البارد، مع الحرص على تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع.

وصفة الخيار:

نقوم باستخراج هلام الصبار من نبات الصبار.

ومن ثم نقوم بتطبيق الهلام على المنطقة الحساسة والمناطق المرغوب تفتيحها.

والمناطق المرغوب تفتيحها. تترك لمدة ثلث ساعة ومن تغسل بالماء وتجفف بشكل جيد.

هلام الصبار:

نقوم بوضع قشور البرتقال بالشمس لأيام عديدة حتى أن يجف.

نقوم بطحن القشور والحصول على بودر.

ونقوم بمزج ملعقتين من مسحوق البرتقال مع ماء الورد والحليب السائل.

ونخلط المكونات سوياً حتى أن نحصل قوام متجانس.

من ثم يتم تطبيق الخليط تحت الإبط ويترك لمدة لا تقل ربع ساعة ومن ثم نقوم بشطف الماء البارد.

مع مراعاة تكرار الوصفة على الأقل ثلاث مرات بالأسبوع.

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قشور البرتقال لتفتيح البشرة