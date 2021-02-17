أقوي وصفة سحرية لتبييض المناطق الحساسة والجسم كله في 3 أيام أسرع وصفه تفتيح

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بإمكانك تطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح المنطقة الحساسة بشكل سريع منها الآتي:وصفة الخيار:
- نقوم بإحضار ثمرتان من الخيار، وكمية مناسبة من الكركم، والقليل من عصير الليمون.
- نقوم بتقطيع الخيار لشرائح بحجم صغير.
- نقوم بوضع شرائح الخيار على المنطقة المرغوب تفتيحها.
- نقوم بعصر حبة الخيار وتخلط مع مسحوق الكركم ويضاف لها القليل من عصير الليمون وتخلط المكونات معاً حتى تتجانس.
- يترك الخليط على البشرة وتترك لمدة نصف ساعة، ومن ثم تغسل بالماء البارد، مع الحرص على تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع.
هلام الصبار:
- نقوم باستخراج هلام الصبار من نبات الصبار.
- ومن ثم نقوم بتطبيق الهلام على المنطقة الحساسة والمناطق المرغوب تفتيحها.
- تترك لمدة ثلث ساعة ومن تغسل بالماء وتجفف بشكل جيد.
أقوي وصفة سحرية قشور البرتقال لتفتيح البشرة
- نقوم بوضع قشور البرتقال بالشمس لأيام عديدة حتى أن يجف.
- نقوم بطحن القشور والحصول على بودر.
- ونقوم بمزج ملعقتين من مسحوق البرتقال مع ماء الورد والحليب السائل.
- ونخلط المكونات سوياً حتى أن نحصل قوام متجانس.
- من ثم يتم تطبيق الخليط تحت الإبط ويترك لمدة لا تقل ربع ساعة ومن ثم نقوم بشطف الماء البارد.
- مع مراعاة تكرار الوصفة على الأقل ثلاث مرات بالأسبوع.
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الوسوم
بإمكانك تطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح المنطقة الحساسة بشكل سريع منها الآتي:وصفة الخيار:
- نقوم بإحضار ثمرتان من الخيار، وكمية مناسبة من الكركم، والقليل من عصير الليمون.
- نقوم بتقطيع الخيار لشرائح بحجم صغير.
- نقوم بوضع شرائح الخيار على المنطقة المرغوب تفتيحها.
- نقوم بعصر حبة الخيار وتخلط مع مسحوق الكركم ويضاف لها القليل من عصير الليمون وتخلط المكونات معاً حتى تتجانس.
- يترك الخليط على البشرة وتترك لمدة نصف ساعة، ومن ثم تغسل بالماء البارد، مع الحرص على تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع.
هلام الصبار:
- نقوم باستخراج هلام الصبار من نبات الصبار.
- ومن ثم نقوم بتطبيق الهلام على المنطقة الحساسة والمناطق المرغوب تفتيحها.
- تترك لمدة ثلث ساعة ومن تغسل بالماء وتجفف بشكل جيد.
أقوي وصفة سحرية قشور البرتقال لتفتيح البشرة
- نقوم بوضع قشور البرتقال بالشمس لأيام عديدة حتى أن يجف.
- نقوم بطحن القشور والحصول على بودر.
- ونقوم بمزج ملعقتين من مسحوق البرتقال مع ماء الورد والحليب السائل.
- ونخلط المكونات سوياً حتى أن نحصل قوام متجانس.
- من ثم يتم تطبيق الخليط تحت الإبط ويترك لمدة لا تقل ربع ساعة ومن ثم نقوم بشطف الماء البارد.
- مع مراعاة تكرار الوصفة على الأقل ثلاث مرات بالأسبوع.
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