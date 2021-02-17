طريقة عمل كيكة الشوكولاته بصوص الشيكولاته اللذيذ في دقائق اسفنجيه وهشه احلى من الجاهزه

طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص كيكة الشيكولاتة بالصوص من أحد أنواع الكيك التي يتم تحضيرها في كثير من المناسبات السعيدة، خاصة أن الأطفال تحب تناول كيك الشيكولاتة، فكوني الشيف الخاص لأطفالك وحضري لهم أشهى وألذ كيك شيوكولاتة، وسوف نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير الكيك بصوص الشوكولاتة في البيت. طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة الشيوكولاتة بالصوص في البيت بأفضل طريقة وباستخدام المكونات التالية: المقادير: ثلث أرباع كوب دقيق.

1 كوب زبدة مقطعة لمكعبات صغيرة.

1 كوب سكر ناعم.

4/1 كوب ماء.

4/1 كوب بودرة كاكاو.

2 ملعقة كبيرة اسبريسو.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

3 بيضات كبيرة الحجم.

2/1 كوب شوكولاتة مبشورة داكنة. مقادير الزينة: ثلثان كوب كريمة خفق سائلة.

1 كوب شوكولاتة مبشورة. طريقة التحضير: في البداية قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي قدر على النار ضعي به الزبدة ومن ثم الماء والكاكاو والفانيليا والاسبريسو ومن ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها لمدة 8 دقائق حتى يتكون لديك خليط بقوام ناعم.

يتم رفع الخليط من على النار ويترك جانباً لمدة 10 دقائق حتى أن يبرد.

ثم احضري وعاء الخفق وخفقي به السكر والبيض بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لديك خليط كريمي فاتح اللون.

ثم يتم إضافة خليط الشوكولاتة واخفقي المكونات مرة ثانية، ثم يتم إضافة الدقيق واخفقي حتى أن يذوب تماماً.

احضري صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة واسكبي به الخليط وضعيه في الفرن لمدة 50 دقيقة.

تخرج الصينية من الفرن وتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تبرد.

في قدر على النار ضعي كريمة الخفق وسخنيها دون أن تغلي، تصب الكريمة على خليط الشوكولاتة المبشورة وقلبي جيداً حتى أن يصبح ناعم.

تخرج الكيكة من الصينية ويوضع فوقها خليط الشوكولاتة ويرش فوقها الفورماسيل وضعيها في الثلاجة حتى وقت التقديم. الاختبار التحصيلي الاستثنائي في المملكة الوسوم

طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص كيكة الشيكولاتة بالصوص من أحد أنواع الكيك التي يتم تحضيرها في كثير من المناسبات السعيدة، خاصة أن الأطفال تحب تناول كيك الشيكولاتة، فكوني الشيف الخاص لأطفالك وحضري لهم أشهى وألذ كيك شيوكولاتة، وسوف نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير الكيك بصوص الشوكولاتة في البيت. طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة الشيوكولاتة بالصوص في البيت بأفضل طريقة وباستخدام المكونات التالية: المقادير: ثلث أرباع كوب دقيق.

1 كوب زبدة مقطعة لمكعبات صغيرة.

1 كوب سكر ناعم.

4/1 كوب ماء.

4/1 كوب بودرة كاكاو.

2 ملعقة كبيرة اسبريسو.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

3 بيضات كبيرة الحجم.

2/1 كوب شوكولاتة مبشورة داكنة. مقادير الزينة: ثلثان كوب كريمة خفق سائلة.

1 كوب شوكولاتة مبشورة. طريقة التحضير: في البداية قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي قدر على النار ضعي به الزبدة ومن ثم الماء والكاكاو والفانيليا والاسبريسو ومن ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها لمدة 8 دقائق حتى يتكون لديك خليط بقوام ناعم.

يتم رفع الخليط من على النار ويترك جانباً لمدة 10 دقائق حتى أن يبرد.

ثم احضري وعاء الخفق وخفقي به السكر والبيض بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لديك خليط كريمي فاتح اللون.

ثم يتم إضافة خليط الشوكولاتة واخفقي المكونات مرة ثانية، ثم يتم إضافة الدقيق واخفقي حتى أن يذوب تماماً.

احضري صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة واسكبي به الخليط وضعيه في الفرن لمدة 50 دقيقة.

تخرج الصينية من الفرن وتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تبرد.

في قدر على النار ضعي كريمة الخفق وسخنيها دون أن تغلي، تصب الكريمة على خليط الشوكولاتة المبشورة وقلبي جيداً حتى أن يصبح ناعم.

تخرج الكيكة من الصينية ويوضع فوقها خليط الشوكولاتة ويرش فوقها الفورماسيل وضعيها في الثلاجة حتى وقت التقديم. الاختبار التحصيلي الاستثنائي في المملكة

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