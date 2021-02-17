طريقة عمل السمك المشوي بألذ وأروع تتبيلة مع سلطة البطاطس الخاصة للسمك وبألذ الوصفات

طريقة عمل السمك المشوي، يعد السمك المشوي من الأكلات اللذيذة والشهية الصحية والتي يعشقها الصغار والكبار، والمفضلة دائما على مائدة الطعام. كما يعد السمك من المأكولات البحرية الغنية بالقيمة الغذائية، والتي تساعد على التركيز، والمفيدة للإنسان، نظرا لاحتوائه على أوميجا 3 المهمة لصحة الجسم. وتتميز هذه الأكلة بمذاق رائع وشهي، وبسهولة التحضير، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة إعدادها لكي تحضرها لأفراد أسرتها لما لها من فوائد جمة. وتتعد طرق شوي السمك، فإما أن يشوى بالفرن أو على الفحم أو على الجريل. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات السمك المشوي وطريقة تحضيره بالفرن بكل سهولة، وبألذ تتبيلة لم تجربوها من قبل مع سلطة البطاطس، أحلى من المطاعم.

مكونات السمك المشوي

يتكون السمك المشوي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، حيث تعد التتبيلة أهم ما يميز هذه الوصفة، وهي كالآتي:

سمكة كبيرة (3 كيلو تقريبا).

3 حبات بصل مقطع أرباع لداخل السمكة.

مقادير التتبيلة

نصف حزمة بقدونس.

ثلث كوب عصير ليمون.

بصلة مقطعة أرباع.

رأس ثوم كامل.

2 عود فلفل أخضر حار.

حبة فلفل أحمر مقطع أرباع.

حبة فلفل أصفر مقطع أرباع.

نصف كوب زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة بهارات سمك.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة كزبرة بودرة.

ملعقة كبيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ملح.

ربع كوب دبس فلفل حار.

مقادير سلطة البطاطس

700 جم بطاطس مقطعة مكعبات مسلوقة.

نصف كوب زيت زيتون.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع حبة بصل مفرومة ناعم.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

رشة بابريكا.

للتزيين

شرائح ليمون.

بقدونس مفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير السمك المشوي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

أولا ننظف السمكة جيدا من الداخل والخارج ونزيل منها الأحشاء الداخلية، ثم نغسلها جيدا بالماء والخل والملح.

ثم نحضر التتبيلة، نحضر محضرة الطعام ونضيف إليها البقدونس وعصير الليمون والبصلة وفصوص الثوم والفلفل الحار والفلفل الأحمر والفلفل الأصفر وزيت الزيتون والخل ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف إليهم بهارات السمك والبابريكا والفلفل الأسود والملح والكزبرة البودرة والكمون المطحون ودبس الفلفل الحار ونقلبهم جيدا بالملعقة، ثم نضع التتبيلة جانبا.

ثم نقوم بعمل فتحات في السمكة ونوزع التتبيلة من الداخل والخارج في السمكة، ثم نضع البصل داخل السمكة، ونترك السمكة بالتتبيلة لمدة ساعتين على الأقل قبل شويها.

ثم نحضر صينية ونضع فيها ورقة زبدة، ونضيف إليها السمكة، ثم ندخلها الفرن على أعلى درجة أول ربع ساعة، ثم على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة ساعة حتى تنضج، ثم نخرجها من الفرن.

ثم نحضر سلطة البطاطس، نحضر وعاء ونضيف إليه زيت الزيتون وعصير الليمون والبصل المفروم ناعم والبقدونس المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود والبابريكا ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف إليهم البطاطس المسلوقة ونخلطهم جيدا، وبذلك يكون طبق السلطة جاهز.

ثم نضع السمكة المشوية في طبق التقديم مع شرائح الليمون والبقدونس، ونقدمها مع سلطة البطاطس.

وبصحة وعافية.