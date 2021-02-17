طريقة أصابع البطاطا الهندية المقرمشة بالخلطة السرية طعمها لذيذ

طريقة أصابع البطاطا الهندية نبحث كثير على العديد من المؤكولات الجديدة، التي تكون ذات طعم مقرمش ورائع، وتعتبر أصابع البطاطا الهندية من أكثر الأشياء التي يفضلها العديد من الاشخاص لان تناوله يكون متميز، ذات طعم مختلف تماما عن باقي المأكولات التي نتناولها دائما، لذا تقوم أغلب السيدات والرجال والأطفال الذين يقومون بالذهاب إلى المطاعم الكبرى التي تقدم الوجبات الهندية ويقومون بتناول البطاطا المقرمشة، ولكن تكون بأسعار خيالية، وغالية جدا وترغب دائما اغلب النساء بالتعرف على الطريقة لتحضيرها حفاظا على حياة أبنائها، من الأمراض التي تتواجد في هذه الأيام، لذا تحضير البطاطا المقرمشة ذات الأصابع الرائعة أصبح أسهل مما يمكن، كل ماعليكي إلا أن تقومي عزيزتي بمتابعة المقالة. طريقة أصابع البطاطا الهندية المقرمشة ملعقتين البطاطس المهروسة.

ملعقتين من النساء ويفضل أن تكون ملعقة طعام الصغيرة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي

ومن المملح كمية بسيطة

ملعقة من الكزبرة.

كمية وفيرة من الفلفل المطحون المفرومه.

كمية كمون.

ملعقتين كبيرة من البقدونس المهروس.

كزبرة الطازجة.

دقيق . طريقة عمل أصابع البطاطا نقوم بوضع وعاء عميق على النار.

ثم يمكنك أن تقومي بإضافة كمية بسيطة من الزيت.

ونتركهم حتى الغليان.

ثم ضيفي ملعقتين من المياه.

كما يمكنك أن تقومى بإضافة البطاطا المهروسة وجميع التوابل، الاخرى والملح والبقدونس والكزبرة والفلفل المطحون.

و نضيف الكاري فيما بعد.

يفضل ان تقوم بالحصول على عجينة متماسكة.

ثم نبدا بوضع هذه العجينة في الثلاجة.

نقوم بتشكيلها على شكل أصابع.

يتم اضافتها في وعاء اخر ووضعها داخل الثلاجة لمدة ساعتين.

ابدأ بإخراجها بعد انتهاء المدة.

ونقوم بوضع كمية من الدقيق.

في هذه الوقت ونبدأ بتركها لمدة عشر دقائق.

ونبدأ بوضع كميات كبيرة من الزيت في المقالات.

ونقوم بتقديمها بطعم لذيذ وشهي. الاختبار التحصيلي الاستثنائي في المملكة الوسوم

طريقة أصابع البطاطا الهندية نبحث كثير على العديد من المؤكولات الجديدة، التي تكون ذات طعم مقرمش ورائع، وتعتبر أصابع البطاطا الهندية من أكثر الأشياء التي يفضلها العديد من الاشخاص لان تناوله يكون متميز، ذات طعم مختلف تماما عن باقي المأكولات التي نتناولها دائما، لذا تقوم أغلب السيدات والرجال والأطفال الذين يقومون بالذهاب إلى المطاعم الكبرى التي تقدم الوجبات الهندية ويقومون بتناول البطاطا المقرمشة، ولكن تكون بأسعار خيالية، وغالية جدا وترغب دائما اغلب النساء بالتعرف على الطريقة لتحضيرها حفاظا على حياة أبنائها، من الأمراض التي تتواجد في هذه الأيام، لذا تحضير البطاطا المقرمشة ذات الأصابع الرائعة أصبح أسهل مما يمكن، كل ماعليكي إلا أن تقومي عزيزتي بمتابعة المقالة. طريقة أصابع البطاطا الهندية المقرمشة ملعقتين البطاطس المهروسة.

ملعقتين من النساء ويفضل أن تكون ملعقة طعام الصغيرة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي

ومن المملح كمية بسيطة

ملعقة من الكزبرة.

كمية وفيرة من الفلفل المطحون المفرومه.

كمية كمون.

ملعقتين كبيرة من البقدونس المهروس.

كزبرة الطازجة.

دقيق . طريقة عمل أصابع البطاطا نقوم بوضع وعاء عميق على النار.

ثم يمكنك أن تقومي بإضافة كمية بسيطة من الزيت.

ونتركهم حتى الغليان.

ثم ضيفي ملعقتين من المياه.

كما يمكنك أن تقومى بإضافة البطاطا المهروسة وجميع التوابل، الاخرى والملح والبقدونس والكزبرة والفلفل المطحون.

و نضيف الكاري فيما بعد.

يفضل ان تقوم بالحصول على عجينة متماسكة.

ثم نبدا بوضع هذه العجينة في الثلاجة.

نقوم بتشكيلها على شكل أصابع.

يتم اضافتها في وعاء اخر ووضعها داخل الثلاجة لمدة ساعتين.

ابدأ بإخراجها بعد انتهاء المدة.

ونقوم بوضع كمية من الدقيق.

في هذه الوقت ونبدأ بتركها لمدة عشر دقائق.

ونبدأ بوضع كميات كبيرة من الزيت في المقالات.

ونقوم بتقديمها بطعم لذيذ وشهي. الاختبار التحصيلي الاستثنائي في المملكة

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