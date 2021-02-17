وصفه الحناء السحرية لتطويل وتكثيف الشعر للركب بسرعة رهيبة أقوي وصفة للشعر

وصفه الحناء السحرية لتطويل وتكثيف الشعر للركب بسرعة رهيبة تعتبر الحناء المكون السحري لحل العديد من المشاكل التي تتعلق بالشعر، ويتم الاستعانة بها في صنع الكثير من المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر، وتكون بمثابة علاج فعال في التخلص من مشكلات الشعر لما تحمله من فوائد جمة، من أهمها أنها خالية تماماً من أي مركبات كيميائية تسبب تلف الشعر وتساعد في تعزيز نمو الشعر، وعلى الرغم من كل ذلك نجد الكثير من السيدات لا يتمكنوا من استخدامها بشكل صحيح يوفر للشعر التغذية الكاملة، لذا حرصنا اليوم أن نقدم لكم طريفة الاستفادة من الحناء للعناية بالشعر.

توفر الحناء العديد من الفوائد سواء صحية أو جمالية للشعر وكذلك فروة الرأس ومنها:

تحافظ بشكل جيد على صحة فروة الرأس لما تملكه من مواد فعالة لمكافحة الفطريات والبكتيريا وتكافح تكون قشرة فروة الرأس.

تمنع تساقط الشعر وتقوم بتقوية البصيلة وتحفز نمو الشعر من جديد، حيث أنه منتج هائلة لاتزان نسبة الحمضة بفروة الرأس.

وتقوم بتقوية البصيلة وتحفز نمو الشعر من جديد، حيث أنه منتج هائلة لاتزان نسبة الحمضة بفروة الرأس. تساعد على ضيق المسام.

تزيد من طول وكثافة الشعر على أن يكون قوي وصحي.

تعمل على تغطية الشعر الأبيض والتخلص من الشيب المبكر.

أهم فوائد الحناء للشعروصفه الحناء السحرية للعناية بالشعر

تعرفي معنا على أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر من خلال:

من الممكن مزج الحناء بمغلي القهوة أو الشاي حتى أن نحصل على عجين متجانسة.

حيث أن القهوة مع الحناء تمنح الشعر لون بني رائع الذي يرغب به الكثير.

الأثنين مكونين رائعين في الحصول على شعر طويل وكثيف وقوي ويتم من خلال مزج كوب من الحناء مع بيضة واحدة بشكل جيد.

ويضاف للخليط كوب واحد من الماء، مع نصف كوب من عصير الليمون تخلط المكونات معاً.

ويتم تطبيق الخلطة على الشعر ونتركه عدة ساعات ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة مع الحرص على تركه بالهواء حتى أن يجف.

خدمات منصة مدرستي وكيفية دخول الحصص على منصة مدرستي

خلطة الحناء والبيض: