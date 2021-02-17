فيروس كورونا يزيد من حالات الخرف واضطرابات اخرى

طالعتنا المواقع الالكترونية اليوم اخبار اكتشاف طفرة ثالثة لفيروس كورونا الجديد في 13 دولة وهي الطفرة التي تثير قلق العلماء وخبراء الصحة.

وأفاد موقع "اوبسيرفر" ان الطفرة الثالثة التي تحمل اسم"E484K" التي كشفها باحثون في جامعة إدنبرة في اسكتلندا، قد تكون أكثر خطورة على اعتبار أنها تساعد الفيروس على تجنب الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاحات المتوفرة حاليا.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن تصريح أدلى به سايمون كلارك، خبير الأحياء الدقيقة لصحيفة الغارديان البريطانية: "لا نعرف حتى الآن مدى انتشار هذا النوع الجديد، ولكن إذا نجح في الانتشار على نطاق واسع، فيمكن افتراض أن المناعة من أي لقاح أو عدوى سابقة ستضعف" .

ويأتي هذا الخبر في خضم تزايد تداعيات فيروس كورونا على الصحة وتفاقم بعضها، مثل الخرف، اضافة لتسببه باضطرابات صحية أخرى نستعرضها سوياً في موضوعنا اليوم.

فيروس كورونا يزيد من حالات الخرف

يرجح العديد من العلماء ان لفيروس كورونا تأثير على اعضاء أخرى من الجسم غير الجهاز التنفسي ومنها المخ، بعدما أكدت مصادر طبية عدة معاناة المتعافين من مرض كوفيد-19 من اعراض لها علاقة بالذاكرة والمعرفة بحسب ما نقل موقع "العربية.نت" عن تحقيق موسع نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية.

وكانت إحدى المتعافيات من فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية، أطلعت الاطباء على انها لم تعد تهتم كثيراً بالانفصال عن عائلتها، بعد قضائها مدة شهر كامل في الحجر الصحي. ما يثير القلق حول اضطرابات معرفية وعاطفية متزايدة وصفها الخبراء بأنها مشكلة طبية ملحة.

كورونا وضبابية المخ

كذلك سجل الخبراء اضابة العديد من مرضى كورونا بما يعرف ب "ضبابية المخ" وهي حالات ذهنية يعاني فيها المصاب من اعراض عصبية غريبة، مثل الارهاق الشديد والرعشة وشم روائح وهمية اضافة الى الدوار ونوبات الارتباك الشديد.

وكانت إحدى الدراسات المبكرة التي أجريت سابقاً على 200 مريض في ووهان الصينية، رصدت المضاعفات العصبية لدى 36% عند جميع الحالات و45% عند الحالات الشديدة. كما أفادت دراسة أخرى في فرنسا بوجود اعراض عصبية لدى 67% من المرضى الذين اصيبوا بالفيروس.

اضطرابات صحية خطيرة يسببها فيروس كورونا

ويخشى العلماء من ان يؤدي مرض كوفيد-19 لارتفاع حاد في حالات الخرف والامراض العصبية التنكسية الاخرى في السنوات المقبلة، بعدما أفاد عدد كبير من المتعافين من كورونا من متلازمة التعب المزمنة، وهي حالة تعرف بإسم التهاب الدماغ والنخاع العضلي، ومن اعراضها التعب الشديد وعدم القدرة على تحمل التمارين الرياضية.

ولطالما حيرت العلاقة بين الفيروسات والحالات العصبية المزمنة العلماء، ففي أعقاب الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، أصيب ما يصل لحوالي مليون شخص في العالم بمتلازمة عصبية تنكسية غامضة تعرف باسم التهاب خمول الدماغ، وتسببت في تصلب عضلي شبيه بمرض باركنسون والذهان.

ماذا وجد العلماء في أدمغة ضحايا كورونا؟

قام الباحثون بعدد من الدراسات المستندة على تشريح أدمغة جثث بعض الاشخاص الذين توفوا جراء الاصابة بكورونا، ليجدوا من خلالها وجود بقع ميتة من الخلايا العصبية المتقلصة والتي تغير لونها بسبب التعطش للاوكسجين.

وتم رصد خلايا تالفة لدة 25% من الادمغة التي تم فحصها في فترات مختلفة، مع اكتشاف مناطق دمار وموت للخلايا في المخ يصل عمرها الى أسبوعين على الاقل. كما ان بعض الادمغة كانت منتفخة أو مصابة بأوعية دموية متخثرة، ما يؤشر على الاضطرابات الصحية الخطيرة التي يخلفها مرض كوفيد-19 على المصابين به.