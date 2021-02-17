وصفات هندية لإطالة الشعر في فترة زمنية بسيطة

وصفات هندية لإطالة الشعر بوقت قصير ، إذا أردتِ أن تتمتعي بشعر طويل وجذاب فعليك باتباع مجموعة من الوصفات الهندية المعالجة للشعر، والتي تعمل على تغذية بصيلات الشعر بشكل جيد، إذ أننا نجد المرأة الهندية شعرها طويل ولامع وجميل، وتبحث معظم النساء عن السر وراء ذلك وترغب في أن تكون مثلها عن طريق الاهتمام بشكل منتظم بالشعر أو الوصفات التي تحسن من مظهره، وفيما يلي سنتعرف على مجموعة من الوصفات الهندية لإطالة الشعر بسرعة.

وصفات هندية لإطالة الشعر بوقت قصير

وصفة الحليب الرائب

يعد الحليب الرائب من أفضل الوصفات الهندية المفيدة للشعر وجعله أكثر طولًا، فهو مصدر رائع لمجموعة من الفيتامينات الرئيسية التي يحتاجها الشعر مثل فيتامين د، وفيتامين ب5، ولتطبيق الوصفة على الشعر يمكنكِ اتباع التالي:

امزجي ربع كأس من زيت الزيتون مع نصف كأس من الحليب الرائب في إناء مع التقليب المستمر للحصول على قوام كثيف بعض الشيء ليكون ملائم لفرد المزيج على الشعر، وبعد أن يتغلغل المزيج بصيلات الشعر وصولًا لفروة الرأس انتظري حوالي ربع ساعة،وبعدها اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

من الممكن أيضًا مزج كأس من الحليب الرائب مع ربع كوب من بودر الأملا، ثم ضعي الخليط على الشعر ليكون مغطى بالكامل بالخليط، ثم اشطفي شعرك جيدًا بعد مرور نصف ساعة من وضع القناع على الشعر، وستلاحظين الفرق في شعرك ومدى قوته وطوله بعد الانتظام في عمل الوصفة من مرة لمرتين أسبوعيًّا.

وصفة زيت الزيتون مع زيت الثوم

من أكثر الوصفات الهندية الرائعة للشعر هذه الوصفة، وذلك لأنها تعتمد على مجموعة زيوت معروفة بمدى أهميتها وتأثيرها القوي على الشعر، إذ أن زيت الثوم يعد محسِّن هام للشعر، وزيت الزيتون يمنح الشعر الغذاء والترطيب اللازم له لما به من فيتامينات ومعادن ضرورية لتأسيس شعر قوي وصحي، والمرأة الهندية تعتمد على هذه الوصفة بشكل يومي في البداية،وبعد فترة من المواظبة عليها فإنها تطبقها مرة أسبوعيًّا، ويمكنك معرفة طريقة الوصفة فيما يأتي:

يمكنكِ مزج كأس من زيت الزيتون مع كأس من زيت الثوم وملعقة من الثوم المفروم جيدًا، وبعدها ضعي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة، ستجدين نتيجة رائعة بعد الانتظام على الوصفة.

وصفة الكاري مع زيت جوز الهند

إذا كانت لديك رغبة في زيادة كثافة شعرك وإطالته فعليك بتطبيق هذه الوصفة كالتالي:

اخلطي ربع كأس من بودر الكاري مع ربع كأس زيت جوز الهند بعد رفعه على النار لوقت قصير في إناء، ثم ضعي المزيج على شعرك ومرريه على كل خصلة، استمري على عمل هذا القناع للشعر مرة على الأقل كل أسبوع وستجدين شعرك يتمتع بالكثافة والقوة والطول.