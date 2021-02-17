مشروبات الشتاء الدافئة ، يكثر التعرض لنزلات البرد في فصل الشتاء، لذا كان علينا البحث عن المشروبات والعصائر الأكثر أهمية لمواجهة هذه الأمراض وتقوية الجهاز المناعي وعلى رأسهم مشروب البرتقال بالزنجبيل لمقاومة الإنفلونزا وأعراض البرد،وهذا المشروب من الوصفات الرائعة للشتاء لتعزيز الجهاز المناعي، كما أن مذاقه جيد ويحتوي على الكثير من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة. مشروبات الشتاء الدافئة وأسهل الوصفات لتحضيرها مشروبات الشتاء الدافئة وأسهل الوصفات لتحضيرها طريقة عمل مشروب البرتقال بالزنجبيل المكونات ثلاث ثمرات من البرتقال المقشر.

ملعقة من الزنجبيل البودرة.

10 جرام كركم ناعم.

ثمرة واحدة من الليمون المقشر. طريقة التحضير يتم خلط الزنجبيل والبرتقال والليمون والكركم في الخلاط المنزلي حتى تمام التجانس واختلاط المكونات.

يتم تصفية الخليط ويصب في كؤوس لتقديمه. طريقة عمل مشروبات الشتاء الدافئة البرتقال بالزنجبيل طريقة عمل مشروبات الشتاء الدافئة البرتقال بالزنجبيل المكونات ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة من السكر.

4 ثمرات من البرتقال.

ثمرة صغيرة من الليمون.

خمس مكعبات من الثلج.

نصف كأس من الماء. إعداد المشروب يُعصر البرتقال ويصب في إناء، ثم يضاف له الزنجبيل.

يوضع عصير الليمون على الخليط.

يضاف الماء والسكر مع التقليب بشكل جيد لإذابة السكر.

يصفى المشروب جيدًا بعد مرور ربع ساعة من عمله.

يُصب مشروب البرتقال في كأس ويوضع به مكعبات ثلج أو حسب الرغبة. وصفة لإعداد مشروب البرتقال بالجنزبيل والجزر

وصفة لإعداد مشروب البرتقال بالجنزبيل والجزر المكونات أربع ثمرات من البرتقال.

أربع ثمرات من الجزر.

ملعقة من العسل.

نصف ثمرة جنزبيل. طريقة تحضير المشروب اعصري البرتقال باستخدام آلة عصر البرتقال وضعيه في إناء.

اعصري الجزر باستخدام عصارة الجزر بعد تقطيعه قطع كبيرة.

يُعصر الزنجبيل أيضًا ويضاف إلى عصير الجزر والبرتقال.

تـُضاف ملعقة العسل إلى المزيج مع التحريك الجيد ويتم صبه في أكواب وتقديمه في الحال. مشروبات أخرى باستخدام البرتقال مشروبات أخرى باستخدام البرتقال مشروب البرتقال باللبن المكونات كوب من اللبن البارد.

خمس ثمرات من البرتقال.

نصف كوب من السكر.

ست مكعبات من الثلج. طريقة التحضير يتم عصر البرتقال، ثم يصفى تمامًا.

بعد ذلك يسكب عصير البرتقال في الخلاط الكهربائي، وبعدها نضيف اللبن والسكر ومكعبات الثلج.

بعد تمام المزج يسكب المشروب في الكؤوس ومن الممكن تجميلها بوضع قطع برتقال فوق الكأس مثلما يحدث في الكافيهات والأماكن السياحية وبألف هنا. تعرفي على فوائد زيت الزيتون السحرية الوسوم

مشروبات الشتاء الدافئة ، يكثر التعرض لنزلات البرد في فصل الشتاء، لذا كان علينا البحث عن المشروبات والعصائر الأكثر أهمية لمواجهة هذه الأمراض وتقوية الجهاز المناعي وعلى رأسهم مشروب البرتقال بالزنجبيل لمقاومة الإنفلونزا وأعراض البرد،وهذا المشروب من الوصفات الرائعة للشتاء لتعزيز الجهاز المناعي، كما أن مذاقه جيد ويحتوي على الكثير من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة. مشروبات الشتاء الدافئة وأسهل الوصفات لتحضيرها مشروبات الشتاء الدافئة وأسهل الوصفات لتحضيرها طريقة عمل مشروب البرتقال بالزنجبيل المكونات ثلاث ثمرات من البرتقال المقشر.

ملعقة من الزنجبيل البودرة.

10 جرام كركم ناعم.

ثمرة واحدة من الليمون المقشر. طريقة التحضير يتم خلط الزنجبيل والبرتقال والليمون والكركم في الخلاط المنزلي حتى تمام التجانس واختلاط المكونات.

يتم تصفية الخليط ويصب في كؤوس لتقديمه. طريقة عمل مشروبات الشتاء الدافئة البرتقال بالزنجبيل طريقة عمل مشروبات الشتاء الدافئة البرتقال بالزنجبيل المكونات ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة من السكر.

4 ثمرات من البرتقال.

ثمرة صغيرة من الليمون.

خمس مكعبات من الثلج.

نصف كأس من الماء. إعداد المشروب يُعصر البرتقال ويصب في إناء، ثم يضاف له الزنجبيل.

يوضع عصير الليمون على الخليط.

يضاف الماء والسكر مع التقليب بشكل جيد لإذابة السكر.

يصفى المشروب جيدًا بعد مرور ربع ساعة من عمله.

يُصب مشروب البرتقال في كأس ويوضع به مكعبات ثلج أو حسب الرغبة. وصفة لإعداد مشروب البرتقال بالجنزبيل والجزر

وصفة لإعداد مشروب البرتقال بالجنزبيل والجزر المكونات أربع ثمرات من البرتقال.

أربع ثمرات من الجزر.

ملعقة من العسل.

نصف ثمرة جنزبيل. طريقة تحضير المشروب اعصري البرتقال باستخدام آلة عصر البرتقال وضعيه في إناء.

اعصري الجزر باستخدام عصارة الجزر بعد تقطيعه قطع كبيرة.

يُعصر الزنجبيل أيضًا ويضاف إلى عصير الجزر والبرتقال.

تـُضاف ملعقة العسل إلى المزيج مع التحريك الجيد ويتم صبه في أكواب وتقديمه في الحال. مشروبات أخرى باستخدام البرتقال مشروبات أخرى باستخدام البرتقال مشروب البرتقال باللبن المكونات كوب من اللبن البارد.

خمس ثمرات من البرتقال.

نصف كوب من السكر.

ست مكعبات من الثلج. طريقة التحضير يتم عصر البرتقال، ثم يصفى تمامًا.

بعد ذلك يسكب عصير البرتقال في الخلاط الكهربائي، وبعدها نضيف اللبن والسكر ومكعبات الثلج.

بعد تمام المزج يسكب المشروب في الكؤوس ومن الممكن تجميلها بوضع قطع برتقال فوق الكأس مثلما يحدث في الكافيهات والأماكن السياحية وبألف هنا. تعرفي على فوائد زيت الزيتون السحرية

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