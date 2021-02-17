خلطه خلتني لمبه من البياض لبشرة أفتح 3 درجات سيسألكِ الجميع عن السر

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هل تبحثين عن خلطه خلتني لمبه من البياض وببشرة مشرقة؟ هل ترغبين في معرفة أسهل وأكثر الخلطات فاعلية لتفتيح البشرة بسرعة؟ فإذا كانت إجابتكِ بنعم فعليك قراءة هذا المقال فستجدين أكثر من خلطة طبيعية ومضمونة للحصول على تفتيح سريع وآمن للبشرة بدون أي أضرار أو آثار جانبية، وسيسألكِ كل من حولك عن سر جمال ونضارة بشرتك.خلطه خلتني لمبه من البياض
خلطة الموز لتفتيح البشرة هي أحد أكثر الوصفات الفعالة للحصول على تفتيح سريع وآمن بحوالي 3 درجات، لدرجة أن كل من حولكِ سيظنون أنكِ تضعين كريم أساس، والمكونات سهلة جداً ومتوفرة في المنزل.
المكونات
- ثمرة موز واحدة.
كمية مناسبة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة من العسل.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الكركم
طريقة الإعداد
نضع الموزة في وعاء ونقوم بهرسها باستخدام شوكة معدنية ثم نُضيف إليها كمية زيت اللوز ونمزجهم معاً جيداً، ثم نضيف باقي المكونات، ثم نأخذ من الخليط ونوزعه على البشرة ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نغسلها جيداً بالماء الدافئ، وتُكرر هذه الخلطة من مرة إلى مرتان أسبوعياً.خلطة الخميرة لتفتيح فوري
المكونات
- نصف كوب من السكر.
- ملعقتان من الخميرة.
- ملعقة من البن.
- نصف ملعقة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة من زيت الزيتون.
طريقة الإعداد
- نُحضر وعاء ونضع فيه كلاً من السكر وزيت الزيتون والخميرة وعصير الليمون ونمزجهم جيداً حتى يتجانسوا.
- نُبلل بشرتنا أولاً قبل وضع الخليط.
- نضع خلطة التفتيح الفوري ونُدلك به البشرة لمدة دقيقتان ثم نتركه لمدة عشر دقائق.
- نغسل الخليط بالماء جيداً وتكرر هذه الخلطة يومياً.
المكونات
- نصف عبوة من الزبادي.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من عصير الليمون.
طريقة الإعداد
نضع كافة المكونات في وعاء ونمزجهم معاً جيداً ثم نأخذ الخليط ونوزعه على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة، نغسل خلطه خلتني لمبه من البياض بالماء الدافئ وتكرر هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً.
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هل تبحثين عن خلطه خلتني لمبه من البياض وببشرة مشرقة؟ هل ترغبين في معرفة أسهل وأكثر الخلطات فاعلية لتفتيح البشرة بسرعة؟ فإذا كانت إجابتكِ بنعم فعليك قراءة هذا المقال فستجدين أكثر من خلطة طبيعية ومضمونة للحصول على تفتيح سريع وآمن للبشرة بدون أي أضرار أو آثار جانبية، وسيسألكِ كل من حولك عن سر جمال ونضارة بشرتك.خلطه خلتني لمبه من البياض
خلطة الموز لتفتيح البشرة هي أحد أكثر الوصفات الفعالة للحصول على تفتيح سريع وآمن بحوالي 3 درجات، لدرجة أن كل من حولكِ سيظنون أنكِ تضعين كريم أساس، والمكونات سهلة جداً ومتوفرة في المنزل.
المكونات
- ثمرة موز واحدة.
كمية مناسبة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة من العسل.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الكركم
طريقة الإعداد
نضع الموزة في وعاء ونقوم بهرسها باستخدام شوكة معدنية ثم نُضيف إليها كمية زيت اللوز ونمزجهم معاً جيداً، ثم نضيف باقي المكونات، ثم نأخذ من الخليط ونوزعه على البشرة ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نغسلها جيداً بالماء الدافئ، وتُكرر هذه الخلطة من مرة إلى مرتان أسبوعياً.خلطة الخميرة لتفتيح فوري
المكونات
- نصف كوب من السكر.
- ملعقتان من الخميرة.
- ملعقة من البن.
- نصف ملعقة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة من زيت الزيتون.
طريقة الإعداد
- نُحضر وعاء ونضع فيه كلاً من السكر وزيت الزيتون والخميرة وعصير الليمون ونمزجهم جيداً حتى يتجانسوا.
- نُبلل بشرتنا أولاً قبل وضع الخليط.
- نضع خلطة التفتيح الفوري ونُدلك به البشرة لمدة دقيقتان ثم نتركه لمدة عشر دقائق.
- نغسل الخليط بالماء جيداً وتكرر هذه الخلطة يومياً.
المكونات
- نصف عبوة من الزبادي.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من عصير الليمون.
طريقة الإعداد
نضع كافة المكونات في وعاء ونمزجهم معاً جيداً ثم نأخذ الخليط ونوزعه على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة، نغسل خلطه خلتني لمبه من البياض بالماء الدافئ وتكرر هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً.
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