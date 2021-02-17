طريقة عمل الدونتس الشيكولاتة بأسهل الوصفات وحشوات مختلفة

طريقة عمل الدونتس الشيكولاتة بأسهل الوصفات، يعتبر الدونتس من الأكلات التي يُقدِم على تناولها الكثير من الأشخاص في مختلف الأعمار نظرًا لطعمه اللذيذ وطريقة عمل الدونتس بحشو الشيكولاتة السهلة، كما يمكن تجميل الدونتس بالسكر أو الشوكولاتة السوداء أو البيضاء لإضفاء لمسة جمالية له وطعم أكثر روعة. طريقة عمل الدونتس الشيكولاتة

طريقة عمل الدونتس الشيكولاتة المكونات 6 كؤوس من الدقيق.

2 ملعقة من مسحوق الخميرة.

1 بيضة أو 2 صفار البيض.

القليل من الملح.

ربع كوب من زيت الطعام.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

نصف كوب من السكر.

كأس من اللبن الفاتر.

باكو فانيليا.

شوكولاتة سوداء أو بيضاء سائلة أو سكر لتجميل وجه الدونتس. طريقة التحضير يتم مزج الماء والحليب والسكر والخميرة والبيض مع بعضهم البعض.

ثم نضع كوب من الدقيق على هذا المزيج مع التقليب الجيد، ثم نضيف الفانيليا والزبدة.

نضيف باقي أكواب الدقيق إلى المزيج مع القليل من الملح مع الاستمرار في التقليب حوالي 10 دقائق إلى أن تتماسك العجينة نوعًا ما مع الاحتفاظ بالعجينة طرية.

يتم تغليف العجينة بورق نايلون، ثم تترك جانبًا لتقوم الخميرة بعملها لما يقرب من الساعة.

نقوم برش سطح أو صينية كبيرة بالدقيق لفرد العجينة عليها.

تقطع العجينة بالقطاعة الخاصة بالدونتس.

غطي الدونتس بورق النايلون لمدة 30 دقيقة لكي يخمر.

ثم يقلى الدونتس باستخدام زيت فاتر غير شديد السخونة وتقليبه على كل جوانبه إلى أن ينضج.

يتم تصفية الدونتس من الزيت باستخدام ورق مطبخ مثلًا أو مناديل.

يُزين بعد أن يهدأ بالشوكولاتة أو الفارماسيل. تحضير الدونتس وتزيينه بالسكر الأبيض يتم وضع السكر والدقيق في إناء عميق، ثم نضيف الحليب الدافئ والزبدة والبيكنج بودر والملح والخميرة والفانيليا والبيض.

تُمزج هذه المكونات حوالي 10 دقائق لتصبح عجينة متماسكة.

تغطى العجينة حوالي ساعة.

يتم رشّ القليل من الدقيق على السطح الذي نودّ فرد العجينة عليه.

تُفرد العجينة، وبعدها تقطع بالأداة الخاصة بالدونتس.

نضع طاسة بها زيت طعام على نار مرتفعة، ثم نقوم بإسقاط قطع الدونتس بها واحدة تلو الأخرى حسب مساحة الطاسة مع تقليبها على جميع جوانبها.

عند التأكد من تمام النضج تُصفى الدونتس ونزينها بعد أن تصبح باردة. تردد قناة السلام عليك أيها النبي 2021 علي النايل سات تحضير الدونتس وتزيينه بالسكر الأبيض الوسوم

طريقة عمل الدونتس الشيكولاتة بأسهل الوصفات، يعتبر الدونتس من الأكلات التي يُقدِم على تناولها الكثير من الأشخاص في مختلف الأعمار نظرًا لطعمه اللذيذ وطريقة عمل الدونتس بحشو الشيكولاتة السهلة، كما يمكن تجميل الدونتس بالسكر أو الشوكولاتة السوداء أو البيضاء لإضفاء لمسة جمالية له وطعم أكثر روعة. طريقة عمل الدونتس الشيكولاتة

طريقة عمل الدونتس الشيكولاتة المكونات 6 كؤوس من الدقيق.

2 ملعقة من مسحوق الخميرة.

1 بيضة أو 2 صفار البيض.

القليل من الملح.

ربع كوب من زيت الطعام.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

نصف كوب من السكر.

كأس من اللبن الفاتر.

باكو فانيليا.

شوكولاتة سوداء أو بيضاء سائلة أو سكر لتجميل وجه الدونتس. طريقة التحضير يتم مزج الماء والحليب والسكر والخميرة والبيض مع بعضهم البعض.

ثم نضع كوب من الدقيق على هذا المزيج مع التقليب الجيد، ثم نضيف الفانيليا والزبدة.

نضيف باقي أكواب الدقيق إلى المزيج مع القليل من الملح مع الاستمرار في التقليب حوالي 10 دقائق إلى أن تتماسك العجينة نوعًا ما مع الاحتفاظ بالعجينة طرية.

يتم تغليف العجينة بورق نايلون، ثم تترك جانبًا لتقوم الخميرة بعملها لما يقرب من الساعة.

نقوم برش سطح أو صينية كبيرة بالدقيق لفرد العجينة عليها.

تقطع العجينة بالقطاعة الخاصة بالدونتس.

غطي الدونتس بورق النايلون لمدة 30 دقيقة لكي يخمر.

ثم يقلى الدونتس باستخدام زيت فاتر غير شديد السخونة وتقليبه على كل جوانبه إلى أن ينضج.

يتم تصفية الدونتس من الزيت باستخدام ورق مطبخ مثلًا أو مناديل.

يُزين بعد أن يهدأ بالشوكولاتة أو الفارماسيل. تحضير الدونتس وتزيينه بالسكر الأبيض يتم وضع السكر والدقيق في إناء عميق، ثم نضيف الحليب الدافئ والزبدة والبيكنج بودر والملح والخميرة والفانيليا والبيض.

تُمزج هذه المكونات حوالي 10 دقائق لتصبح عجينة متماسكة.

تغطى العجينة حوالي ساعة.

يتم رشّ القليل من الدقيق على السطح الذي نودّ فرد العجينة عليه.

تُفرد العجينة، وبعدها تقطع بالأداة الخاصة بالدونتس.

نضع طاسة بها زيت طعام على نار مرتفعة، ثم نقوم بإسقاط قطع الدونتس بها واحدة تلو الأخرى حسب مساحة الطاسة مع تقليبها على جميع جوانبها.

عند التأكد من تمام النضج تُصفى الدونتس ونزينها بعد أن تصبح باردة. تردد قناة السلام عليك أيها النبي 2021 علي النايل سات تحضير الدونتس وتزيينه بالسكر الأبيض

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