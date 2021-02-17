فوائد اللب السوبر للصحة والبشرة والشعر ودوره للتخلص من الأنيميا

اللب السوبر هو أحد أهم المكسرات المفضلة لدى عدد كبير من الناس من مختلف الفئات العمرية نظرًا لمذاقه الرائع الذي يجذب الكثيرين إليه، هذا بالإضافة إلى فوائده الصحية التي لا تعد ولا تحصى للجسم، فهو مدهش في الوقاية من الكثير من الأمراض الخطيرة المتعلقة بالقلب، الدماغ، وغيرها الكثير، إلى جانب فوائده الجمالية في الحفاظ على البشرة، بسبب احتوائه على كم هائل من المعادن والعناصر الطبيعية، وهو ما دفعنا اليوم للحديث عن بعض فوائد اللب السوبر التي تجعلك لا تستغني عنه بعد اليوم.

فوائد اللب السوبر للصحة والبشرة والشعر

يساعد في الحفاظ على بقاء ضغط الدم في حالة جيدة بعيدًا عن الارتفاع والانخفاض، بسبب احتوائه على عنصر البوتاسيوم المسئول على ضبط مستويات الدم في الجسم، كما يساعد في الوقاية من الأمراض الناجمة بسبب ارتفاع ضغط الدم.

غني بعنصر الحديد اللازم في وقاية الجسم من الإصابة بفقر الدم ومرض الأنيميا، وهو ما يزيد من نسبة الهيموجلوبين في الدم، وإنتاج كرات الدم الحمراء.

مفيد للغاية لجميع النساء الحوامل حيث أنه غني بحمض الفوليك أو فيتامين 9 الأساسي المسئول عن الحفاظ على صحة الأم، والوقاية من تعرض الجنين للتشوهات والعيوب الخلقية.

تقوية العظام والأسنان ومنع ضعفها وتسوسها بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من المغنيسيوم والنحاس، وهي من العناصر الأساسية المسئولة عن وقاية الجسم من الإصابة بهشاشة العظام.

وقاية الجسم من الإصابة بأنواع عديدة من الأمراض السرطانية الخبيثة، لذا ينصح بتناوله باستمرار لتقليل احتمالية الانقسام غير الطبيعيّ للخلايا في الجسم.

يحتوي على العديد من العناصر والمواد المعدنية الأساسية مثل النحاس، والمغنيسيوم، والزنك، وهي عناصر مسئولة على تحسين صحة الجلد وجعل البشرة نضرة وخالية من الشوائب باستمرار.