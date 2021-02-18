سحر القضاء علي الشيب بالقرنفل وإنهاء أزمة الشعر الأبيض دون ترك أية آثار جانبية

سحر القضاء علي الشيب بالقرنفل لا يُصدق، وهذا ما سنقدمه من خلال هذا المقال من موقعنا ثقفني، حيث تعددت الأبحاث للقضاء علي الشيب بالقرنفل، وقديماُ كان الشعر الأبيض يمثل رمزاً للوقار والحكمة و لكن في عصرنا هذا أصبح النساء والرجال يتنافسون ليظهروا بمظهر أصغر سناً، ولم تعد مشكلة الشعر الأبيض مظهراً من مظاهر التقدم بالعمر، فنجد أن الشباب يواجهون في عصرنا هذا مشكلة الشيب في سن مبكر.

سحر القضاء علي الشيب بالقرنفل

مكونات الخلطة

– ربع كوب زيت سمسم، ربع كوب زيت الخردل، ربع كوب زيت قرنفل، معلقة زيت زيتون، كريم جلسرين المرطب.

نقوم بإحضار وعاء، ونقوم بخلط كلا من زيت السمسم، والخردل، والزيتون، والقرنفل، والكريم المرطب، ثم نقوم بوضعهم على الشعر، ووضعهم علي الشعر بأسلوب مناسب.

يتم ترك هذا الخليط على الشعر حتي نستشعر امتصاص الشعر للخليط بالكامل وجفاف الزيوت من على الشعر، فيما يلي نقوم بغسله جيداً، والتأكد من التخلص من بقايا الزيوت الوجودة بالشعر حتى لا يحدث إنسداد بمسام الشعر.

يفضل القيام بهذه الوصفة لأكثر من مرة أسبوعياً، للحصول على نتيجة أسرع.

كثرة تعرض الشعر للمواد الكيميائية، ونجدها بمستحضرات الشعر مثل : الشامبو، والصبغة. التعرض للإجهاد و الضغط النفسي كثيراً. عدم القيام بغسل الشعر وتنظيفه بشكل شبه دائم، فينتج تراكم لمجموعة من الأوساخ التي تسبب انسداد في المسام. أصبح التدخين من العادات السلبية المنتشرة، بجانب أن له العديد من الآثار السلبية على الصحة الجسدية، فإنه يسبب تلف خلايا الميلانين وإنخفاض نسبته بالجسم، وبالتالي ظهور الشعر الأبيض بشكل أسرع.

طريقة تحضير وصفة القرنفل للتخلص من الشعر الأبيضالعوامل اللازمة للتخلص من الشيب بالقرنفل

وفي النهاية تناول المقال جوانب هامة ومفيدة تشجع القارئ في استخدام عدد من الوصفات للقضاء على الشيب بالقرنفل ، لاسيما من بعض الجوانب المساعدة الأخرى.