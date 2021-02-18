تتبيلة الفراخ المشوية بالخلطة بطريقة سهلة مثل المطاعم

الفراخ المشوية تكاد تكون أفضل أنواع الفراخ التي يتم تحضيرها وأكثرها لذه من حيث المذاق حتى أنها تنتشر في الكثير من المطاعم وفي الحياة اليومية وتقوم الأمهات بتحضيرها بإستمرار بسبب شهية الأطفال وأفراد العائلة في الإقبال على الفراخ المشوية ولكن قد تبدو أحياناً جيدة ولكنها ليست مثل المطاعم ويُرجع ذلك للإعداد الجيد لطريقة تحضير تتبيلة الفراخ لذلك هي سر المذاق الجيد والطعم الشهي لذلك نحضر لكم اليوم طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية في المنزل بسهولة من خلال هذا المقال.

أفضل طرق لتتبيل الفراخ المشوية

تعتبر الفراخ المشوية أكثر الوجبات الشهيرة في جميع دول العالم ويدخل في تحضيرها الكثير من العديد من التوابل التي تجعل لها مذاق خاص بها ورائحة محببة تملأ معظم مطاعم المشويات.

المكونات:

ملعقة صغيرة من بهارات الثوم ومسحوق الخردل الناعم وأخري من الفلفل الأسود المطحون والزعتر.

نصف ملعقة من البقدونس المجفف.

نصف ملعقة من الكرفس.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

رشة من الكمون.

ملعقة كبيرة من مسحوق البودرة لتتبيل الفراخ من العطار.

دجاجة ويتم تقطيعها إلي قطع صغيرة.

ملعقتين من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

نقوم بغسل الفرخة جيداً وتنظيفها ونحضر وعاء بلاستيك كبير الحجم لاستيعاب قطع الفراخ ثم نقوم بوضع الفراخ و نسكب جميع المكونات والتوابل ونقوم بدهن الزيت على سطح قطع الدجاج على التوابل ثم نقوم بوضع الطبق في الثلاجة لمدة أربع ساعات حتى تستطيع قطع الدجاج أخذ المذاق والنكهات من التوابل وبعد إنتهاء الساعات نبدأ بتجهيز الفرن لطهي الدجاج ونحضر صينية متوسطة الحجم ونقوم بتقطيع شرائح من البصل والبطاطس أسفل الصينية ثم نقوم بوضع قطع الدجاج التي تم تتبيلها من قبل ونضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج ويصبح لونها أحمر ناضج ثم نخرجها من الفرن حتى تقل حدة الحرارة وهكذا أصبحت جاهزة للتقديم.