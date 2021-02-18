ضعي ملعقة الفازلين لبشرتك وجسمك واصبحي ملكة جمال في دقائق

الفازلين من أكثر أنواع المرطبات التي تعتني بجمال البشرة وتهتم بها وليس البشرة فقط بل تهتم بالشعر وببشرة الجسم، حيث أن للفازلين عدة استخدامات مختلفة وجميعها مفيدة للوجه وغيره بشرط خلط الفازلين مع وصفات تكون طبيعية، فقد تكون مكونات الفازلين ثقيلة جدا حيث يتكون من المعادن وبعض المركبات البترولية وأيضا من الشمع، وبسبب هذه المكونات عند وضع الفازلين علي الوجه يصبح كحاجز عليه فيحميه من أي عوامل خارجية من البكتيريا أو الجراثيم، فقد يساعد الفازلين في المحافظة علي رطوبة الجلد ولكن لا يضيف إلي الجلد رطوبة.

فوائد الفازلين للبشرة والجسم

وفوائد الفازلين للجسم والبشرة كثيرة جدا ومنها، يجعل البشرة أكثر نعوما ويساعدها علي الترطيب فأنه لا يتسبب في سد المسام، ويساعد علي التخلص من الجفاف الذي يعاني منه الناس خاصة في فصل الشتاء وذلك عن طريق التقشير باستخدام الفازلين، ويحمي الوجه الحروق التي تنتج عن أشعة الشمس وذلك بدهن الفازلين قبل الخروج من المنزل والتعرض للشمس، ويستخدم لإزالة المكياج الموجود علي البشرة ويعمل علي تطويل الرموش وتكثيفها وتقويتها، ويساعد أيضا في القضاء علي التشققات التي توجد بالشفاه وكعوب القدمين فيصبحان أكثر نعومة، ويكون للفازلين استخدامات كثيرة منها أن يتم دهن الفازلين علي المناطق التي تم فيها إزالة الشعر لأنه يحمي البشرة من وجود أي حساسية أو التهابات بها، ويستخدم أيضا عند صبغ الشعر فعند وضعه على الجلد يحميه من تصبغه بلون الصبغة.

خلطة الفازلين للبشرة والجسم

المكونات :

الفازلين. أي نوع من أنواع المرطبات التي تناسب البشرة.

طريقة التحضير :

يتم تحضير طبق ونضع فيه كمية من الفازلين، ثم نضيف إليه كمية مناسبة من المرطب ونخلطهم جيدا. ثم نحضر قطعة من القطنة ونضعها في هذا الخليط ونقوم بتدليكها علي البشرة والجسم، ويفضل وضع هذا الخليط قبل النوم مباشرة لأن هذا يعطي الجلد ترطيب ونعومة أكثر.