طريقة عمل الكنافة المحشية بالمكسرات الشهية بطريقة سهلة مثل الجاهزة واحلي منها بكثير

الكنافة المحشية بالمكسرات من ألذ وأحلى الحلويات التي يتم إعدادها في المناسبات السعيدة وأشهر هذه المناسبات لدينا هو شهر رمضان المبارك، ويتم تقديمها مع كثير من المشروبات الساخنة والباردة وأشهرها كوب الشاي الساخن، وتحضر بعدة طرق مختلفة تختلف من شخصية لأخرى وتختلف أيضاً في طريقة حشوها، وهي حلوة مفيدة وتحتوي على مكسرات كثيرة مفيدة جداً للأطفال حيث تعمل على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، وسوف نتحدث في هذا المقال من خلال موقع ثقفني عن طريقة جميلة لإعداد الكنافة المحشية بالمكسرات بمكونات قليلة.

مقادير الكنافة المحشية بالمكسرات

الكنافة المحشية بالمكسرات هي إحدى أنواع الكنافة اللذيذة التي يتم إعدادها بكثرة في رمضان ومقاديرها هي كالتالي:

كيلو جرام من الكنافة.

3 اكواب من السمن الذائب.

نصف كوب من الفول السوداني المكسر.

نصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من الزبيب.

الشربات (القطر)

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصرة كبيرة من الليمون.

طريقة عمل الشربات

يتم عمل هذه الشربات قبل البدأ في عمل الكنافة وذلك بوضع السكر والماء والليمون في إناء ونقلبهم جيداً ثم نضعه على نار متوسطة الحرارة ونتركه يغلي لمدة 10 دقائق ثم نتركه.

طريقة الإعداد والتحضير

لا يوجد أبسط من طريقة عمل هذه الكنافة في المنزل بطريقة سهلة ممكنة للجميع وهي كما يلي:

نقوم بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة أو باستخدام مقص المطبخ وبعد ذلك نضع عليهم مقدار من السمن الذائب ونقلبهم جيداً ثم نقسمهم إلى نصفين متساويين. ندهن الصينية بالسمن جيداً. نضع نصف مقدار الكنافة في الصينية ثم نرش عليها الزبيب والفول السوداني وجوزالهند. ثم نضع الكمية الباقية منها ونضغط باليد جيداً عليها حتى تتماسك الطبقتين معاً. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية ونتركها في الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح. نخرج الصينية من الفرن وإذا وجدت بها سمنة يمكن تصفيتها ثم نسكب عليها الشربات البارد وهي ساخنة حتى تتشربه. نقوم برش المكسرات عليها وتقدم مع الشاي أو بدونه وبألف هنا وشفا.