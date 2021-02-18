التايجر كيك في الخلاط بمكونات بسيطة وطريقة ولا أسهل

تعتبر التايجر كيك من أشهى وأشهر الحلويات التي تحظى بإقبال شديد من الكثير من الناس كباراً وصغاراً، ويحبها الأطفال كثيراً، وتتميز التايجر كيك بطعمها الرائع واللذيذ، فهى لها شكل رائع أيضاً يشبه جلد النمر فهي لها لونين الشيكولاتة الداكن والكريمة الفاتحة.

ويطلق على التايجر كيك أسم الكيك المخطط، وتتميز التايجر كيك بأنها سريعة وسهلة في التحضير، ويمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، وفي دقائق معدودة، وتحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، والبروتين، والصوديوم، والماغنسيوم، كما تحتوي على الكربوهيدرات والألياف الغذائية.

ويمكن تناول التايجر كيك في وجبة الإفطار بجانب الشاي أو العصير، أو تقديمها لأولادك بجانب كوب من الحليب، أو يمكن تقديم التايجر كيك للضيوف بجانب القهوة أو الشاي، أو تقديمها في العزائم، والمناسبات السعيدة، وأعياد الميلاد، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير التايجر كيك في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وموجودة في كل مطبخ، تابعي معنا لمعرفة التفاصيل.

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات. كوب من السكر الأبيض الناعم. ثلث كوب من الحليب السائل . ثلث كوب من الزبدة المذابة. ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة الخاص بعمل الحلويات . ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر . نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة . رشة من الملح.

احضري وعاء كبير وعميق لنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به، وإزالة الشوائب والأتربة الموجودة في الدقيق، ثم قومي بنخل البيكنج باودر، والكاكاو، والملح، ثم قومي بخلط الدقيق مع البيكنج باودر، والملح جيداً، ثم قومي بوضع الكاكاو جانباً. قومي بإحضار الخلاط الكهربائي، ثم قومي بوضع البيض، والحليب، والزبدة، والفانيليا، والسكر، وقومي بخفق المكونات جيداً مع بعضها على سرعة عاليةحتى تتجانس تمامًا مع بعضها، ويصبح الخليط لونه باهت، وهش وكريمي، وكثيف. قومي بتقسيم كمية الدقيق إلي جزئين، ثم قومي بوضع الكاكاو على جزء منهم. قومي سيدتي بسكب الخليط على الدقيق تدريجياً على الخليط الأبيض، وخليط الكاكاو، ثم قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضها حتى تحصلي على خليط متجانس ومتماسك كالعجينة.

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مكونات التايجر كيكطريقة تحضير التايجر كيك