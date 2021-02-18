أسهل طريقة لتحضير الحليب المكثف المحلى في المنزل

طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى، الحليب المكثف المحلى يستخدم بشكل كبير ودائم لتحضير أصناف الحلويات والمشروبات المختلفة، وهو لا يشبه الحليب المبخر أو الحليب العادي، حيث يتم تحضيره من خلال التخلص من الماء الموجود به وبالتالي تزداد كثافة الحليب ويتم تخزينه لفترة أطول ومذاقه أفضل من الحليب المعروف، واستخدامات الحليب المكثف مختلفة قد يستخدم في الحلويات أو القهوة أو غيرهم من الأصناف، والبعض منا لا يرغب في شراء الأطعمة من الخارج بل يتجه لتحضيرها منزليًا، وإليكم طريقة إعداد الحليب المكثف في المنزل.

كيفية إعداد الحليب المكثف منزليًا

هناك حوالي ثلاثة طرق من طرق تحضير الحليب المكثف في المنزل منها:

طريقة تحضير الحليب المكثف الطويلة

تحتاج هذه الطريقة لحوالي مدة ساعتين ونصف، ومكوناتها:

حليب كامل الدسم: كوب ونصف.

زبدة: 2 ملعقة كبيرة.

سكر: نصف كوب.

فانيلا: ½ ملعقة صغيرة.

طريقة التجهيز

في قدر بحجم متوسط نضع الحليب والسكر سويًا ونقلب ليذوب السكر في الحليب. نضع القدر على النار وجعل حرارتها متوسطة مع استمرار التقليب. نستمر حتى نلاحظ وصول الخليط لنصف حجمه، وبعدها نخفق الفانيلا والزبدة سريعًا. ونضيف المزيج إلى الحليب والسكر ونقلب، نرفع القدر عن النار مع تغطية الوعاء ويترك ليبرد.

المكونات

سكر: كوب ونصف كوب.

حليب مبخر: علبة.

فانيلا: ½ ملعقة صغيرة.

طريقة التجهيز

نقوم بخلط الحليب المبخر مع مقدار السكر في قدر حجمه متوسط. نضع القدر على نار هادئة، ونقلبه على نار حتى يقترب من الغليان. وبعد ذلك يرفع الخليط عن النار وننتظر حتى يبرد ويستخدم عند الرغبة.

المكونات

حليب جاف كامل الدسم: كوب كامل.

ماء مغلي: نصف كوب.

زبدة: 3 ملاعق بحجم كبير.

سكر: ثلثي كوب.

فانيلا: قطرات بسيطة.

طريقة التجهيز

لتجهيز الحليب المكثف بتلك الطريقة نقوم بوضع جميع المقادير السابقة في الخلاط الكهربي.

نخفق جميع المكونات مع بعضها البعض في الخلاط، وبذلك نحصل على الحليب المكثف.

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